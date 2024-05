Thalí García vuelve a estallar en X (Twitter) y termina eliminando su cuenta

El 19 de mayo Thalí García volvió a compartir un montón de tuits asegurando que no mentía y para expresar su apoyo a Lupillo Rivera, tachando a los demás participantes de mentirosos.

De hecho, en ese post donde señalaba a Lupillo Rivera como otra víctima de la producción de “La Casa de los Famosos” y de Telemundo, la Jose le contestó: “a poco”.

“De mí podrán decir misa, pero leal sí soy, no como otros querida. Y mejor no me hagas hablar cariño que bastante paciente he sido con ustedes. Justo por eso: LEALTAD. ¿Ya te prometieron meterte a la que sigue? ¿O por qué tu cambio tan drástico de opinión?”, fue lo que le respondió Thalí García al amigo de Divaza.

Divaza revela que Thalí lo dejó de seguir y al poco tiempo ella elimina su cuenta

“Y bueno ya T me dejó de seguir en Instagram, creo que ya no hay ningún vínculo, que chimbo, pero bueno creo que es lo mejor para los dos. Lamento mucho que hayan terminado así las cosas”, escribió la Divaza en X (Twitter).

La Jose le contestó que era lo mejor para la salud mental de ambos. Por su parte, Thalí García siguió publicando desde su cuenta de X su experiencia en “La Casa de los Famosos 4″ y aseguró que nunca se llegó a acostar con Lupillo Rivera.

Las respuestas que recibió, como ocurrió la vez pasada, no fueron las que la actriz esperaba, o a lo mejor sí, ya que terminó revelando que dentro de poco publicaría su libro “Confesiones de una vieja adolescente”.

Thalí García acusó a los otros de venderse y de ser la única que no aceptó el dinero de Telemundo porque sí creía en la libertad, no obstante, los usuarios ya no le creen y se lo hicieron saber. Al poco tiempo, la actriz eliminó su cuenta de X (Twitter).