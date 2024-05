Ivonne Montero asegura que siempre admiró a Olivia Collins, hasta que se pelearon

Ivonne Montero volvió a tocar el tema de su pelea con Olivia Collins en una reciente entrevista y en esa oportunidad confiesa que se sintió sumamente decepcionada de su colega porque la admiraba mucho.

Hace un par de meses ambas actrices tuvieron una fuerte discusión en la que casi llegaron a los golpes, cuando la noticia se filtró a la prensa, cada una dio su versión de los hechos y culparon a la otra de comenzar la pelea.

No obstante, tanto Ivonne Montero como Olivia Collins coincidieron que el conflicto no inició en esa obra sino tiempo atrás, cuando la primera fue sustituta de la segunda en otra función.

Ivonne Montero y Olivia Collins siguen trabajando juntas, pero no se hablan

En la entrevista que concedió Ivonne Montero hace un par de días en “De primera mano”, compartió cómo continúa su relación con Olivia Collins ya que siguen trabajando juntas.

“Ya se apaciguaron las aguas, yo la verdad no soy una mujer de conflictos. Hemos tratado de limar asperezas en otros conflictos que he tenido con otras actrices, pero ha sido porque yo no me quedo callada”, detalló la actriz y cantante.

También agregó: “Yo a Olivia siempre la he admirado, independientemente de esta discusión que tuvimos, siempre la he considerado como una mujer que se ha mantenido dentro del medio, un medio difícil, bella como es”.

Asimismo, Ivonne Montero explicó que no ha vuelto a hablar con Olivia Collins y tampoco tiene interés en hacerlo. Además, reveló que ya ni siquiera se topan porque ahora están alternando entre funciones, para así evitar en lo máximo posible el conflicto.

“No hablamos, no hay tampoco interés de mi parte de acercarme, la verdad ni siquiera nos topas en las funciones porque alternamos”, sentenció la actriz.