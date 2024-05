Danna fue sorprendida por una fan al regalarle una muñeca de su personaje ‘María Belén’

Qué lindo gesto por parte de una fan el que recibió Danna. La talentosa cantante y actriz mexicana, tomó una muñeca de ‘María Belén’, el personaje que interpretó cuando era niña en la telenovela homónima en 2001.

El regalo resultó ser muy especial durante su reciente visita a Brasil, donde estaba dando conciertos. En un video publicado en redes sociales, se puede ver a la famosa rodeada de seguidores que querían tomarse fotos y recibir autógrafos.

Reacción de Danna

Su reacción al ver la muñeca fue efusivo: “¡Yo me muero! ¡La estaba esperando muchísimo! ¿Es para mí? Es tuya. No, guárdala, guárdala porque no sé cómo me la voy a llevar”, exclamó emocionada.

¿No quiso aceptar la muñeca?

Sin embargo, como era de esperarse, el momento se tornó para críticas de muchos, y asociaron que la cantante no quiso aceptar el detalle, lo que generó algunas opiniones de los cibernautas.

“¿Por qué criticar? Fue honesta, era fácil aceptarla para quedar bien y no llevársela al final a su casa, pero le dijo la verdad para que siguiera la muñeca en buenas manos”, es uno de los comentarios.

La telenovela ‘María Belén’ fue un éxito en toda Latinoamérica, y la muñeca probablemente fue vendida en Brasil durante ese tiempo. Aunque no está claro si el juguete fue elaborado por la persona que se la obsequió o si es un producto de mercado, lo que sí es seguro es que representa mucho para la carrera de la artista.

Carrera de la infancia

Danna protagonizó “Amy, la niña de la mochila azul” en 2004. En la historia, interpretó a Amy Granados, una joven que vive aventuras junto al mar. Un álbum musical que también tuvo éxito comercial fue acompañado de la telenovela.

En este momento la mexicana disfruta de unas vacaciones por Venezuela, pasándola de lo mejor en las playas del archipiélago Los Roques.