ATEEZ estrena su nuevo álbum ‘Golden Hour: Part 1′

Tras haber deslumbrado en la edición de 2024 del Festival de Música y Artes de Coachella Valley, el grupo de k-pop ATEEZ conformado por Seonghwa, Hongjoong, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung y Jongho, sorprendió a ATINY, como se le conoce a su fandom al anunciar su nuevo comeback.

Fue en octubre de 2018, cuando ATEEZ hizo su debut bajo la compañía de entretenimiento KQ Entertainment con el EP “Treasure EP.1: All to Zero” y desde ese momento lograron consagrarse como uno de los mejores grupos masculinos de k-pop, lo que los ha llevado a recorrer el mundo entero gracias a su increíble música.

ATEEZ anuncia su nuevo álbum ‘Golden Hour: Part 1′

Fue tan solo un par de horas después de su presentación durante el segundo fin de semana en Coachella, donde dieron a conocer sus planes de regreso para el próximo mes de mayo. Adicionalmente, también se consagraron como el primer grupo masculino en el festival, ATEEZ se presentó los días viernes 12 y 19 de abril.

Por medio de sus redes sociales, ATEEZ, grupo integrado por Seonghwa, Hongjoong, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung y Jongho reveló que su décimo mini álbum titulado ‘Golden Hour: Part 1′ verá la luz el próximo viernes 31 de mayo. Lo qu marca su primer comeback coreano tras seis meses desde su último lanzamiento.

Añadiendo a lo anterior, durante su primer fin de semana en Coachella, Jongho dijo lo siguiente, “No queremos que esta noche termine. Si tan solo pudiera durar para siempre. Pero supongo que podemos retomar otra presentación en otro momento... ¿quizás este verano?. Se los diré más tarde”.

ATEEZ anuncia nuevas fechas para la gira “TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER”

Tan solo un par de minutos más tarde, varios estadios en Estados Unidos comenzaron a anunciar shows de ATEEZ, entre los que destacan Scotiabank Arena, Globe Life Field, Citifield y Footprint Center, aunque cabe mencionar que esta información aún no ha sido confirmada por el grupo.

ATEEZ anuncia la gira “TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER”

ATEEZ estrena su nuevo álbum ‘Golden Hour: Part 1′

Y llegó el viernes 31 de mayo y con esto, Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung y Jongho de ATEEZ estrenaron el álbum ‘Golden Hour: Part 1′, con el tema “Work” como el sencillo o single principal, mismo que también vino acompañado de un video musical oficial.