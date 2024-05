Telemundo despide a un ejecutivo de La Casa de los Famosos en medio de las controversiales acusaciones de Thalí

La Casa de los Famosos 4 tuvo una incontable cantidad de polémicas durante los cuatro meses del show. Sin embargo, la más delicada de todas se registró casi que desde el inicio del programa. Thalí García, una de las participantes más fuertes, abandonó el reality y después demandó a la producción de Telemundo por supuestos acosos que habrían ocurrido antes, durante y después del exitoso programa.

Hubo varios acercamientos entre Telemundo y Thalí, pero según ella misma lo dijo desde hace meses, no hubo acuerdo y las demandas y acusaciones se irán a juicio.

En el medio de este rollo legal aparece una acción que llamó la atención de Thalí García: Telemundo despidió a Francisco Ponce, quien según reseña el medio Mamás Latinas, era el Vice President Unscripted Reality Casting de la cadena, es decir, uno de los máximos responsables de los realitys shows de Telemundo. En la cuenta de Instagram del ejecutivo, ciertamente, se pueden ver publicaciones relacionadas a los programas de vivencias reales.

No obstante, de manera extraoficial, informan que los motivos de haber despedido a Francisco Ponce, no obedecen a la situación legal con Thalí García. Fuentes internas de Telemundo le habrían confirmado al medio antes citado que los motivos de haber separado a este ejecutivo fue que simplemente las formas de trabajar ya no eran compatibles entre ambas partes.

De igual forma, para Thalí García sí tiene mucho que ver y así lo expresó en un comunicado:

“Telemundo tomó la decisión de despedir al que fue mi acosador y de muchas figuras más que fuimos molestadas laboral y sexualmente. Nos quedan muchos pendientes por resolver todavía, pero quiero hacer una pausa para decir: GRACIAS. Hoy se siente que ganamos un pedacito de esta batalla, pero comparto la victoria con ustedes, a mí me aplaudo por tener la valentía de levantar la voz y a ustedes por empezar a actuar con responsabilidad y empatía”, dijo la actriz.