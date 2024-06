Estos fueron los famosos que le mandaron fuerzas a Chiquis Rivera tras su sensible pérdida

Chiquis Rivera llamó la atención de sus fans en Albuquerque, después de que lamentablemente tuvo que suspender su concierto, este fin de semana. Todos pensaron que había sido por un contratiempo menor, pero la realidad es que la cantante sufrió la sensible pérdida de un bebé que estaba esperando con su actual pareja, Emilio Sánchez.

“A mis fans en Albuquerque: Con gran pesar les anuncio que el aplazamiento de mi concierto de anoche fue a causa de una emergencia médica que me hizo imposible tomar el escenario, tanto físicamente como emocionalmente. Mientras me arreglaba para el concierto, sufrí la perdida de mi embarazo que no había anunciado ya que estaba en las primeras semanas de gestación. Me disculpo por la inconveniencia que les haya causado esto” dijo la cantante estadounidense, de orígenes mexicanos.

“Prometo les compensare esta fecha en cuanto podamos re-agendarla. Su comprensión significa muchísimo para mí. Según mi doctor, podré continuar la gira para las próximas fechas en Texas, este 7, 8 y 9 de junio”, añadió Chiquis en un emotivo posteo de sus redes sociales.

Los mensajes de apoyo en ese mismo posteo no se hicieron esperar.

Marjorie De Souza fue una de las primeras en comentar. “Lo siento mucho. Dios te acompañe en este proceso. Tu angelito te cuidará donde esté siempre”.

“Te amo demasiado”, le dijo la famosa presentadora y bloggera Jenicka López. “Siento mucho tu pérdida, mi amor. Oraciones”, le dijo la periodista Pamela Silva. “Un abrazo fuerte”, le escribió la presentadora Michelle Galán.