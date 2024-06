Así reaccionó verdaderamente Lalo España al no ser elegido como protagonista de la serie de Chespirito

Lalo España fue padrino en el arranque de la obra de teatro “Atrapados”, así que la prensa aprovechó para entrevistarlo y ahí tocó el tema sobre el no haber sido seleccionado como protagonista de la bioserie de Chespirito.

Hace semanas se anunció que Pablo Cruz será quién interprete a Roberto Gómez Bolaños en la serie “Sin querer queriendo”, y se llegó a comentar que el actor que da vida a Germán Martínez en la serie “Vecinos”, se molestó por no haber sido seleccionado, pues era su sueño hacer ese papel.

Eduardo España a través de una publicación en X (Twitter) aclaró que no estaba molesto por no haberse quedado con el rol principal en la producción que plasmará la vida de Chespirito.

¿Eduardo España tiene planeado ver la serie de Chespirito?

“No sé cuándo sale, pero claro que quiero verla. Me encanta ver todo lo que se hace en mí país y hasta felicité a Pablo y todo el mundo se sorprendió”, contestó Lalo España ante la pregunta que le hicieron los reporteros sobre si estaba interesado en ver “Sin querer queriendo”.

El actor añadió que muchos esperaban que estuviera tan molesto que desearía que la bioserie de Chespirito saliera mal, simplemente por no haber sido seleccionado para el rol principal, no obstante, él no es ese tipo de persona.

Eduardo España admite que sí le hubiera gustado protagonizar “Sin querer queriendo”, sin embargo, no se dio y no iba a obligar a nadie para que lo seleccionaran, por lo que acepta la realidad y sigue adelante sin guardar rencores.

Con respecto a su pareja, el actor mencionó al inicio de la entrevista que su novio se encontraba de viaje, pues le preguntaron por qué no lo acompañó, además agregó que a él no le gustaba mucho aparecer públicamente, pues sabe que las personas se sentirán con el derecho de criticarlo, sobre todo cuando hay diferencia de edad entre ellos.