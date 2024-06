Dani Flow contó que a su hija la echaron del colegio por las polémicas letras de sus canciones

Dani Flow y polémica son sinónimos en el mundo de la música. El cantante mexicano tiene letras controversiales en sus canciones, en las que suele hablar de temas sexuales de manera explícita y grotesca.

El cantante de género urbano practica el poliamor, ya que tiene una esposa y novia con las que convive. Y a pesar de tener una hija, está confiado de que este es el ejemplo que le quiere dar a la niña, ya que asegura que esta conformación de la familia es la correcta para él.

Después de que Dani Flow pegó su primer par de temas musicales, que lo llevaron al estrellato, se filtraron unas viejas canciones en las que lo acusan de ser un “pedófilo”. El cantante dijo estar arrepentido, a pesar de haber asegurado que las letras de esos temas por los que fue señalado de ese delito, fueron sacadas de contexto.

Sin embargo, eso le trajo repercusión en la vida personal. La polémica de esas viejas canciones provocaron que echaran a su hija del colegio, según lo que cuenta en una entrevista reseñada por Milenio.

“Fue bien fuerte porque pasaron cosas como que me sacaron a la niña del kinder. Me hablaron, yo estaba de vacaciones. Me dijeron: ‘oye, los papás están preocupados’. No sabía qué hacer. Ya después llegaron otras opciones en donde el panorama no estaba tan cerrado”, dijo Dani.

“La cancelación llegó en un momento en el que yo no tuve que cancelar shows porque yo ya había tomado ese tiempo para darme un break. Mis vacaciones antes de la cancelación habían empezado un par de días antes, yo estaba en la playa cuando me cayó el madrazo”, añadió sobre lo que sucedió en ese momento.