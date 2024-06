Los Amigos Invisibles están listos para dar una dosis de ‘cool love’ en México

Los Amigos Invisibles están de gira por algunas ciudades mexicanas para presentar en vivo su material más reciente Cool Love, que forma parte de un tour internacional que incluye Europa y Estados Unidos.

La banda se formó en Venezuela en 1991 y su música es una mezcla de elementos del disco, el acid jazz y el funk con diversos ritmos hispanos.

“Seguimos tercos por el rock and roll, pues mientras la gente nos siga dando permiso de poder seguir explorando nuestra creatividad, aquí estamos. El día que no suceda o el día que ya no vendamos más tickets o no le interesemos a la gente, ese día ya no tiene sentido seguir en esto. Por ahora, digamos que tenemos ganas y curiosidad de seguir trabajando. Estamos tercos, llevando las canciones una y otra vez a las ciudades, mientras estamos pensando cuál va a ser el próximo trabajo de la banda”, explicó José Rafael Catire Torres.

El bajista confesó que tras 33 años de trayectoria aún no pierden las ganas de seguir arriba de los escenarios.

“La gira comenzó hace 25 años, nunca hemos parado, porque nos gusta estar viajando, nos gusta la chamba del rock and roll. Regresamos a México, luego vamos a una gran cantidad de lugares. Las cuentas no paran, las cuentas no se retiran, ni la hipoteca, ni el pago del colegio, por eso no hay retiro (risas)”, respondió el músico en tono de broma.

Los Amigos Invisibles se han mantenido fuertes en la industria, “fórmula como tal no existe, pero yo siento que cada artista lleva su carrera como quiere y cada artista utiliza los recursos que hay como mejor le parezca. Somos parte de una generación donde las redes sociales no existían. Nosotros venimos de la vieja escuela, de la tienda de discos, de MTV y de la radio. Todo eso nos generó una audiencia que hemos seguido cosechando. Los artistas nuevos que no vivieron esa época, me parece que la tienen más difícil, porque tienen que hacer TikTok, hacer una canción diaria, yo no podría. Si mí piden hacer un TikTok para sobrevivir, ya mañana me retiro”, comentó.

“Sentimos que el mundo anda más agresivo que nunca. La gente en redes peleando, cancelaciones. Nuestra propuesta es que le bajen dos y se conecten con un Cool Love”. — Catire

Ahora vienen a presentar Cool Love, un disco lleno de la música bailable con raíz afro. La producción refleja, una vez más, la esencia del grupo: la diversión. Como los mismos integrantes han manifestado, es necesario desestresarse en un mundo cada vez más hostil. Apoyado por Gozadera Records, se trata del disco número doce de Los Amigos Invisibles, con trece temas y cuatro interludios que invitan al goce, a pasarla bien, como ha sido su premisa desde que se dieron a conocer hace tres décadas.

“Nos encanta que la gente baile, se emocione, grite, entonces si genera ese efecto, pues esto hay que cambiarlo, hay que ponerlo. Provocamos fiesta, cachondeo, y baile. Y mira, de verdad pasarla bien y olvidarse de toda esta locura del mundo que ahorita le dio por estar en guerra y todo eso, olvidarse de eso. Les recomendamos que por favor antes del show no vean la noticia de ninguna parte, locales ni del mundo, de ese permiso de no enterarse de qué está pasando, vaya a divertirse y olvidarse de todo”, añadió.

Los Amigos Invisibles muy lejos del retiro y listos para sus conciertos en México (Foto: Cortesía.)

Conciertos en México

Ciudad de México. 7 de junio, Teatro Metropolitan.

7 de junio, Teatro Metropolitan. Guadalajara. 14 de junio, C4 Concert House.

