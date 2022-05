Los Amigos Invisibles descartan que el streaming sea el futuro del en vivo

Los Amigos Invisibles son de esas bandas que contagian la alegría interior, la agrupación venezolana que le ha dado un giro a los sonidos latinoamericanos gracias a su peculiar mezcla de jazz, funk y música disco está lista para un par de concierto en México. Desde 1991, la agrupación ha destacado en la escena del rock de América Latina debido a la buena vibra que transmiten sus canciones, las cuales invitan a celebrar a la vida y a enamorarse a través del baile.

Julio Briceño, vocalista, platicó con Publimetro sobre el estado actual de Los Amigos Invisibles.

“Estaremos el 3 de junio en Guadalajara encontrándonos con nuestra gente de allá que siempre nos ha querido mucho y nos ha apoyado, pues felices de volver a los escenarios mexicanos, ya hemos podido estar de gira por Estados Unidos y Europa; ahora si aguántense a los Amigos en México y sobretodo feliz que pueda reintegrarse todo lo que son los espectáculos en vivo. Tenemos muchos amigos músicos, técnicos y promotores, para nadie es un secreto lo que hemos sufrido. Venimos con un show bien potente, porque la gente está con ganas de ver música en vivo y pasarla bien”, adelantó.

Los Amigos Invisibles. La agrupación regresa a México. (Foto: Oscar Ribas Torres.)

El músico enfatizó que se encuentran en un buen momento musicalmente hablando, “estamos sonando mejor que nunca, estamos sonando potente, esta gira que hemos hecho, el público ha estado al 100, la banda también. Venimos con disco nuevo que estuvimos preparando los demos durante la pandemia y arrancamos otra vez con los shows, arrancamos con nuevo disco. Una de las cosas que me gustan del disco nuevo es que es música pre pandémica, no se hizo durante la pandemia, no se hizo ni con pandemia, son canciones que se trabajaron antes de la pandemia, con muy buena onda y bueno, disco grabado casi por todos, entre México, Chile, Estados Unidos y Hungría, donde pudimos tocar con una orquesta sinfónica de Hungría”, dijo Julio, quien adelantó que el nuevo disco saldrá en tres meses.

Los Amigos Invisible están en contra de que los streaming sean llamados los nuevos en “vivo” del futuro.

“¡No, jamás! Los streaming eran la cosa más triste de la pandemia, no no hay comparación; además tenía amigos músicos que me decían: ‘esto va a demostrar que el streaming es el futuro del en vivo’, no hay punto de comparación. Por ejemplo, en tu en tu casa tratando de que tus niños te dejen escuchar bien el concierto, que no se apaguen las luces y en pantalla esperando el sincronismo de todos los públicos, de los músicos, luces, ese momento es único, es mágico, es ahí además donde los artistas se va a ganar a su público o la va a perder por siempre”, precisó.

Los Amigos Invisible fieles a su esencia

“En el nuevo disco se mezcla el afro house, disco soul y unas baladitas también bien bonitas, psicodélicas. Tratamos de proponerle a nuestro público cosas nueva aunque siga sonando muy a Amigos, algo que nos gusta mucho también es que los medios durante estos años nos ha aprendido a valorar, que no somos un grupo que sigue la tendencia de la moda, sino que hacemos las canciones que nos gustan en ese momento y creemos que son buenas canciones y esperamos que conecten con el público”, compartió el músico.

Industria musical en plena transformación

“Hoy en día, el contenido sinceramente a veces está muy saturado. Creo que una de las cosas que tienes que hacer como artista es tratar de mantener a tu público con las mejores canciones posibles y creo que el en vivo es algo que termina de amarrar, si tu hijo te va a seguir o no, es algo que con los años para nosotros es primordial, el show en vivo tiene que tener un impacto en el público. Primero, la gente tiene que salir de ahí feliz, con ganas de volver a verte y eso depende mucho de la banda y del artista, más que del público, el show que preparaste; más que la canción, si está ‘pegao’ en tantas listas de Spotify, lo importante es que compre el ticket salga de ahí diciendo ‘wow’ es algo que Los Amigos Invisibles hemos tratado de hacer todos estos años”, detalló Julio.

Los lazos con México

“Al inicio -siento- que nos costó bastante entrar en México porque es un público exigente que semanalmente ve artistas de todas partes del mundo. Pienso que es una relación que hemos sabido mantener con México, pues en el en vivo de Los Amigos lo pasamos bien, suena muy bien, suena potente, la gente baila, gozamos y esperamos volver para el próximo y hacer lo mismo o mejor”, añadió.

Próximos conciertos en México

Guadalajara. 3 de junio, Guanamor Teatro Estudio.

Ciudad de México. 18 de junio, La Maraka.

