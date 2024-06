“Tengo fortaleza para seguir adelante”: Chiquis Rivera habla por primera vez de la pérdida de su bebé

Chiquis Rivera sorprendió a sus fans la lamentable noticia de la pérdida de su bebé, apenas en la séptima semana de su gestación. La cantante estadounidense, hija de Jenni Rivera, se notó muy afligida en el video que publicó en las redes sociales.

Han pasado cuatro días del anuncio del aborto espontáneo que sufrió, que le sirvieron para internalizar un poco la situación. Ahora regresó de nuevo a las redes sociales para hablar con sus fans de cómo ha sido este proceso de aceptar la pérdida de un bebé, ya que junto a su pareja, Emilio Sánchez, estaban muy emocionados por la llegada del que iba a ser su primer hijo juntos.

“Nos llena el corazón de mucha paz. Emilio y yo estamos muy agradecidos así que, muchísimas gracias”, dijo Chiquis en referencia a todas las muestras de cariño que han recibido en estos cuatro días.

“He estado tomando puros tés. El día de hoy me desperté sintiéndome más como yo, más normal. Me subí a la bicicleta un ratito, así que ahí vamos poco a poco”, dijo la hija de Jenni Rivera, según reseña Telemundo.

Chiquis explica que aunque se siente triste por la pérdida se refugia en el destino que Dios tiene preparado para ella.

“Aunque fue muy doloroso la parte física, pero más que nada emocional, mi cuerpo me está diciendo que sí puedo salir embarazada, y eso es lo que me da mucha paz (…) Yo creo mucho en los planes de Dios. Dios sabe por qué hace las cosas. No me voy a quejar, no le voy a reclamar, y tengo fe, y es lo que me da la fortaleza de seguir adelante y es lo que me da tranquilidad”, comentó la cantante.