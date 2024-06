¡Qué panzota! Michelle Renaud presume sus últimas semanas de embarazo y emociona a sus fans

Michelle Renaud está en la etapa final de su embarazo con Matías Novoa. La pareja, notablemente feliz, publicó un set de fotografías en las que se aprecia la inmensa panzota que tiene la actriz mexicana de 35 años.

Sus fans, amigos actores y actrices, y familiares se emocionaron de ver que Michelle Renaud comparta con su público que se encuentra en este estado. Es una especie de actualización previa a la llegada del nuevo integrante de la familia.

Muchos también se sorprendieron por lo grande, ya que la misma Michelle dijo en su posteo de Instagram que está en la semana 33 de embarazo. Es decir que le queda como mínimo un mes para dar a luz, ya que la llegada de los bebés suelen suceder entre la semana 37 y 42 del proceso de gestación.

“Tiene la pancita como si va a tener trillizos, pobre Mich la veo y me duele los pies la espalda y todo. Bendiciones siempre”, “OMG, esa panza me recuerda la mía, todos mundo me preguntaba si eran dos. Bendiciones y que todo salga bien”, “33 semanas y una mega panza ¿No serán dos?”, “Que bonita y que bonita panza”, “Ese bebecito será altote como su papá ya no cabe en la pancita”, “Dios y pensar que de tu primer embarazo casi no hiciste panza y mira ahora que gigante”, fueron algunos de los comentarios más destacados en el posteo.

Michelle Renaud