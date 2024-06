“Ella no quería ser mi novia”: Así empezó el romance de Christian Nodal y Cazzu

Con la confirmación del noviazgo de Christian Nodal y Ángela Aguilar, las redes sociales reventaron en opiniones y críticas. De esta manera, los internautas se han dedicado a recordar el historial amoroso del intérprete de “Botella tras Botella”, destacando el origen de su romance con Cazzu.

Fue en una exclusiva con la revista “HOLA”, que Nodal y Ángela Aguilar rompieron el silencio acerca de su noviazgo. Las palabras de la hija de Pepe Aguilar fueron: “No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar, porque cuando no dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”.

Así comenzó a historia de amor de Christian Nodal y Cazzu

Los usuarios de X (antes Twitter) revivieron una entrevista del cantante, en la que narra cómo fue que se interesó por Cazzu, asegurando que lo suyo fue “amor a primera vista”: “A mí ya me encantaba (Cazzu), yo le mandé una canción solamente para vernos y conocernos”.

Nodal la contactó por medio de Instagram, teniendo como pretexto la canción que deseaba grabar a su lado: “Le llamé y le dije, ‘yo no quiero que grabes tu parte en Argentina, yo quiero ir para Argentina, para conocerte”. Aún así, la canción no salió a la luz.

Después se reencontraron en México, en un show del sonorense: “Entonces ya fue para un show en México, en Metepec y yo no podía creer que estaba cantando todas mis canciones”.

Cazzu no quería ser novia de Christian Nodal

El cantante, reveló que se fue a vivir a Argentina por la rapera, pero ella no quería ser su novia: “Yo me fui a vivir a Argentina. (Le decía) ‘Vamos a ser novios, ¿Cómo le hacemos? sabes qué, yo me voy para allá’, y ella no quería. Ella no quería ser mi novia para empezar. Y yo decía, ‘pero si tenemos un vínculo bien bonito’”.

Asimismo, el cantante admitió que insistió para formalizar su relación: “Decía, esta mujer me vuelve loco, me encanta. Ella decía: ‘Vamos lento, vamos despacio’ (...) Yo llego y todo intenso, yo no puedo calmar mi intensidad, no tengo muchos matices entre blanco y negro, el gris no me gusta, nunca me ha gustado, entonces o es blanco o es negro, o es todo, o es nada. Y llego y me decía: ‘Por favor, tranquilo’ y al día siguiente ya me iba a comprar una casa, ya tenía el carro ahí y todo”.