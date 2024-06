“¿En qué momento?” Loreto Peralta cumplió 20 años y Eugenio Derbez no puede creer como ha cambiado

Loreto Peralta se dio a conocer al mundo entero gracias a su papel de ‘Maggie’ en “No se aceptan devoluciones”. Era la pequeña hija de ‘Valentín’, interpretado por el icónico actor mexicano, Eugenio Derbez.

La película es del 2013 y en ese momento Loreto Peralta tenía 9 años. Recientemente cumplió 20 para demostrarnos que el tiempo pasa volando y nos estamos haciendo viejos a toda carrera.

El mismo Eugenio Derbez expresa ese sentimiento al publicar una hermosa y emotiva felicitación por su cumpleaños, en su cuenta de Instagram.

“20!!!! En qué momento?!?! Happy happy birthday to this beautiful girl!!! Te adoro güera ✨Keep shining! The world needs your light 🤍”, escribió el actor mexicano, de 62 años, en un perfecto spanglish que sacó una sonrisa a la actriz y a todos sus seguidores.

El mensaje de Eugenio viene acompañado de un video en el que aparece Loreto Peralta de niña y en la actualidad, haciendo la comparación que muestra lo mucho que ha crecido.

“No se aceptan devoluciones” es una película que cuenta la historia de ‘Valentín’, un mujeriego de Acapulco que, un día, se encuentra con una bebé en su puerta. La bebé es hija del personaje y de una mujer estadounidense llamada ‘Julie’, con quien tuvo una aventura una noche.

A lo largo de la película, ‘Valentín’ aprende a ser padre y a madurar. ‘Maggie’, por su parte, le enseña a amar y a valorar la vida.

La película fue un éxito comercial y de crítica. Fue la película mexicana más taquillera de todos los tiempos, recaudando más de 1.000 millones de pesos mexicanos. También fue bien recibida por la crítica, que destacó su humor, su mensaje positivo y la actuación de Eugenio Derbez.