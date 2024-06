Mayela Laguna revela que Luis Enrique Guzmán podría ser encarcelado si no paga la pensión alimenticia

La situación legal entre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán aún no ha terminado, y mientras esperan una nueva fecha para realizar la prueba de ADN a su hijo, ha compartido que, si su ex sigue haciéndose el desentendido con la manutención que le corresponde pagar, podría acabar en la cárcel.

Esto lo dijo en el programa “De primera mano”, donde también compartió que la prueba de ADN se llevará a cabo a mediados de junio y los resultados se esperan que se den a finales de este mismo mes o a principios de julio.

Mayela Laguna sostiene que su hijo Apolo sí es hijo biológico de Luis Enrique Guzmán y hace semanas lo acusó de haber comprado una prueba de ADN falsa, ya que en Canadá algunos laboratorios realizan este tipo de trabajo.

Luis Enrique Guzmán no quiere darle pensión alimenticia al hijo de Mayela Laguna

Un juez determinó que hasta que no se esclarezca la paternidad del hijo de Mayela Laguna, Luis Enrique Guzmán tiene la obligación legal de responder por Apolo, pues legalmente figura como su padre.

Mayela Laguna asegura que su exesposo solo está costeando la colegiatura de su hijo y nada más, pero también le corresponde darle para la pensión alimenticia y si no lo hace pronto, podrían encarcelarlo.

“Sí, le he dado varios días para dejarlo (actuar), pero no lo ha hecho y si no lo hace hoy, van a ir a arrestarlo a su casa”, detalló la ex de Luis Enrique Guzmán, asimismo explicó que como no tiene trabajo, se ha podido excusar varias veces.

“(Dice que) porque ya paga la escuela y porque él no trabaja en nada. Y que él se dedica al cien por ciento a su mamá. (No es verdad), no se dedica a su mamá, se dedican las enfermeras y Efi (Efigenia, asistente de Silvia Pinal), pero él se dedica a estar acostado. Él no trabaja, pero tiene dinero”, sentenció Mayela Laguna.