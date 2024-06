Fue el pasado martes 6 de mayo, cuando el grupo masculino Stray Kids, conformado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin y I.N, hizo su debut en la Met Gala e hicieron historia al convertirse en la primera agrupación de k-pop invitada al evento de moda estadounidense.

Stray Kids recientemente fueron nombrados como los embajadores globales para la firma de lujo Tommy Hilfiger, por lo que el propio diseñador, los invitó a desfilar en la Met Gala de 2024 donde los ocho miembros utilizaron trajes hechos a la medida, con lo que hicieron su debut en la denominada como “La noche más grande de la moda”.

Stray Kids se embarcará en un tour mundial por 40 ciudades

Durante su paso por la alfombra de la Met Gala, Stray Kids y el diseñador Tommy Hilfiger, ofrecieron varias entrevistas a distintos medios, donde hablaron acerca de su paso por este evento y sus planes a futuro, sin embargo, cuando se le cuestionó al diseñador sobre el por qué había elegido a los idols de k-pop como embajadores, este respondió.

“Son superestrellas globales. Son una banda de k-pop de Corea y se estarán embarcando en una gira por 40 ciudades y llenan estadios con 80 mil personas y además tienen una gran base de fans en todo el mundo”, dijo Tommy Hilfiger a Vogue durante una entrevista en la Met Gala de 2024.

Con esto, el diseñador Tommy Hilfiger, se adelantó al anuncio oficial de Stray Kids y reveló que Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin y I.N, se embarcarán en un tour mundial con el cual visitarán 40 ciudades en todo el mundo. Cabe destacar que hasta el momento, su agencia JYP Entertainment, no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

Stray Kids anuncia tour mundial por 40 ciudades que comenzará en agosto

Sin embargo, esta noticia habría sido confirmada por Lee Hwa-jeong, un investigador de NH Investment & Securities quien reveló que durante los meses de agosto a diciembre, Stray Kids se embarcará en un tour mundial el cual incluye 40 ciudades, esto siguiendo al lanzamiento de su nuevo álbum de estudio titulado ‘ATE’, programado para el viernes 19 de julio.