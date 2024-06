Ana Bárbara y Fey se sienten agradecidas con la comunidad gay por el apoyo que le han brindado

Ana Bárbara y Fey celebrarán el próximo 30 de junio el orgullo de la comunidad LGBTIQ+, con un gran show donde se unirán a otras grandes artistas.

Gloria Gaynor y Marta Sánchez son dos cantantes de renombre internacional que han sido abrazadas por los miembros de la comunidad, al igual que las cantantes mexicanas.

Tanto Ana Bárbara como Fey se sienten sumamente agradecidas con la comunidad LGBTIQ+ por todo el apoyo que les han brindado y en mantenerlas vigentes durante tanto tiempo.

Ana Bárbara y Fey celebrarán el día del orgullo LGBTIQ+ con el show “Dancing Queens”

Ana Bárbara expresó que, gracias a las personas de la comunidad, ella sigue teniendo gente en sus presentaciones, aunque no esté “tan famosa” en esos momentos, siempre están ahí para apoyarla. Así que para ella significa mucho celebrarlos en este mes tan importante.

“Tengo el honor y el gusto de decirles que la comunidad me ha abrazado, me ha sostenido. Me cuidan, me protegen, para mi han sido soporte emocional. ¿Saben que son la comunidad gay para mí? ... Pedazos de mi alma”, expresó la reina del regional mexicano.

Por su parte, Fey confesó que como ella creció en un hogar donde le enseñaron a respetar y amar a toda clase de personas, por lo que le costó entender que había personas que sí se molestaban por las diferentes expresiones de amor, así que desde entonces ha participado en la lucha para que todos sean aceptados.

“Me han hecho sentir que puedo volar, que puedo ser libre y me dan alas. Soy feliz celebrándoles. Queremos regresarles todo ese amor que nos han dado. Nací en una familia con todo el amor y la aceptación hacia todos. Siempre he sido muy de luchar por el derecho a ser feliz y libre”, dijo la cantante pop.

En “Dancing Queens” Ana Bárbara estrenará el tema “Mi rey, mi santo” junto a María José, mientras que Fey lanzará “Bailando por ti” a dúo con Esteman.