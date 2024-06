Edwin Luna confiesa que arrastra una enfermedad que lo obligó a cambiar físicamente: ¿Qué es lo que tiene el artista?

Durante una entrevista para el podcast, Líderes Gruperos, el cantante, Edwin Luna, hizo una revelación poco conocida sobre su salud.

“La única vez que me hice una operación fue que de los lados me quité poquita grasa, al mes estaba igual, le hablo al doctor y me dice que no me cuidé, al año estaba más hinchado y estaba haciendo dieta, voy a un reality a Colombia y nos piden hacernos un estudio, revisa mi doctor el estudio y me dice ‘estás mal’”, reveló el intérprete durante el podscat

El cantante aseguró que padece de hipotiroidismo y por esa razón cambió muchos hábitos de su vida.

“No puedes controlar tus hormonas y, dentro de eso, tu peso. No te puedes operar porque si no controlas la hormona que regula tu peso, ¿de qué sirve que te operes? Vas a retener líquidos”.

Añadió: “Cuidar tu alimentación. Yo no como carnes rojas, embutidos, si me los quitó. Los lácteos 0, muchas cosas quité. Bajé como 20 kilos”

¿Qué es el hipotiroidismo?

El hipotiroidismo es una afección en la que la glándula tiroides no produce suficiente cantidad de hormonas tiroideas para satisfacer las necesidades del cuerpo. La tiroides es una glándula en forma de mariposa ubicada en la parte frontal del cuello y juega un papel crucial en la regulación del metabolismo, que incluye funciones como la velocidad a la que el cuerpo utiliza la energía y la producción de proteínas.

Los síntomas del hipotiroidismo pueden desarrollarse gradualmente y variar en severidad, lo que a veces dificulta su diagnóstico temprano. Las personas con hipotiroidismo a menudo experimentan fatiga y debilidad, aumento de peso inexplicado, sensibilidad al frío, piel seca, cabello quebradizo y estreñimiento. También pueden presentarse síntomas como depresión, dificultad para concentrarse, y en casos más severos, hinchazón en el rostro y las extremidades. La variabilidad y la sutilidad de los síntomas iniciales pueden hacer que el hipotiroidismo se confunda con otras condiciones médicas.

Con un diagnóstico adecuado y un tratamiento regular, la mayoría de las personas con hipotiroidismo pueden llevar una vida normal y saludable. Sin embargo, es crucial un seguimiento médico continuo para ajustar las dosis y monitorear la función tiroidea, asegurando que el tratamiento siga siendo efectivo.