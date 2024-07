Alana Lliteras da una lección de madurez a Sebastián Villalobos, tras las polémicas declaraciones del influencer

Alana Lliteras sigue disfrutando de las mieles del éxito por sus participaciones en dos grandes realitys shows de Telemundo: Top Chef VIP y La Casa de los Famosos 4. En el primero conoció a Sebastián Villalobos, con quien inició una relación amorosa.

Ambos demostraban mucho afecto, hasta que apenas 10 meses de haber iniciado el romance, la relación se terminó. La joven personalidad de 20 años aseguró estar dolida e intentando “sanar su corazón. Sin embargo, el influencer colombiano de 28 años afirmó recientemente que lo de él con Alana no fue un noviazgo serio.

“Con Alanita, nada. Realmente nunca hubo una relación formal, ni por un lado ni por el otro”, dijo Sebastián según reseña el sitio web de Telemundo.

Alana Lliteras realizó un live en su cuenta de Instagram para estar en contacto con sus fans y el tema salió a relucir. La joven influencer, a pesar de ser ocho años menor que el colombiano, le dio una lección de madurez con sus palabras.

“Ante la polémica que está sucediendo en redes sociales, que ni siquiera voy a mencionar qué es, –quien sepa bien y el que no sepa de qué hablo mejor todavía–, yo lo único que voy a decir es que los seres humanos tenemos libertad de expresión”, dijo Alana, según Telemundo.

“Yo no puedo ser responsable de lo que dicen las demás personas. Cada quien, desde sus principios, desde sus valores, desde el tipo de persona que es decide hablar con la verdad o inventando mentiras para auto protegerse. Y eso lo respeto”, añadió.

“Lo último que me interesa en seguir hablando de personas insignificantes de mi pasado que ya no forman ni formarán parte de mi vida. Soy una persona agradecida, me quedo siempre con lo mejor de las personas y la verdad soy una dama, no vengo aquí a hablar mal de absolutamente nadie. Lo único que sí les pido es que ignoren ese tema. Ya eso para mí no tiene importancia en mi vida hoy en día y no quiero seguir desgastando mi energía en eso”, finalizó.