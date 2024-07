Yuri explica los motivos que la llevaron a no trabajar más con Cristian Castro

Yuri y Cristian Castro tienen meses brillando en el escenario con la gira de conciertos “Unidos en el Escenario Tour”. Los escándalos amorosos del cantante mexicano repercutieron en cierta forma en el plano laboral, pero la misma veracruzana hizo caso omiso a este tema y se enfocó en la relación profesional que tenían.

En un par de ocasiones le preguntaron a Yuri sobre el ida y vuelta de Cristian Castro con sus relaciones personales. La cantante, lejos de polemizar, dijo que ella no era la indicada para hablar de estos temas.

Una de sus declaraciones llamó la atención. Yuri dijo que ella no sabía nada de la vida personal de Cristian Castro y que no le interesaba saber esos temas.

Ahora, esta misma actitud lejana de Cristian Castro habría sido uno de los motivos que llevaron a Yuri a decidir no trabajar más con Cristian.

“A lo mejor en dos o tres meses él quisiera retomar, y no, ya no, ya no hay vuelta atrás. Lo siento mucho querido (…) Él no es una persona que tenga muchos amigos, y la gente no tiene que ser como yo, ni yo tengo que ser como él”, dijo Yuri, según reseña de Milenio.

¿Hubo peleas entre Cristian Castro y Yuri?

“Sí hubo momentos de tensión, no de conflicto ojo..., pero sí de tensión, dejamos de chacotear y dedicarnos más a lo que la gente va a ver, que es escucharnos cantar (…) Yo soy muy disciplinada, la gente sabe que me gusta ensayar, me gusta hacer bien las cosas y no a todos los artistas les gusta ensayar, no a todos les gusta ser disciplinados, y eso a mí me pone de malas”, explicó la cantante.