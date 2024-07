Susana Zabaleta le obsequió lencería a Maryfer Centeno y así pudiera lucir sexy para su esposo

Maryfer Centeno compartió hace unos días el outfit que se puso para lucir sexy, sin embargo, a su esposo no le gustó y le comentó que parecía una “psicópata de Netflix”, por lo que Susana Zabaleta decidió ayudarla.

“El día sábado tuve un altercado con Carlos y esto ocasionó que mi amiga Susana Zabaleta dijera ‘Maryfer, tenemos que hablar seriamente’”, comentó la grafóloga en un reciente video.

Susana Zabaleta se acercó a Maryfer Centeno y le dijo que el look que usó para sorprender a su esposo no era el más adecuado en el ámbito de la sensualidad, y que lo mejor sería usar lencería, así nunca más le volverá decir “psicópata de Netflix”.

Susana Zabaleta le dio consejos a Maryfer Centeno para lucir sexy

“Esto si no me lo esperaba; estaba con ella, me dijo ‘espérate que te traje algo’ y ya me dio dos que tres consejos con el fin de que Carlos no volviera a decir ‘La psicópata de Netflix’”, relató Maryfer Centeno en un video.

Y agregó: “Me hizo el favor de regalarme esta especie de faldita, que es preciosa, que te la pones y aquí donde está la pierna es como si fuera una especie de media”.

Asimismo, Maryfer Centeno resaltó que Susana Zabaleta le ha brindado muy buenas oportunidades, por eso le estará agradecida toda la vida. También espera que su esposo sepa agradecer las intenciones de su amiga.

“Ahorita que me acabe de poner la pulsera me voy a ver a Carlos. Él está bien, está reflexionando acerca de lo que hizo”, aseguró la experta en lenguaje corporal.

Los comentarios del video han resaltado el lindo mensaje más allá del tema de la lencería y seducción, que sería la solidaridad entre mujeres y el saber tomar consejos.