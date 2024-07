House of the Dragon: ¿Cuántos episodios tiene esta temporada y cuándo se estrena el capítulo final?

'House Of The Dragon' llegará en verano del 2024

House of the Dragon marcha a paso lento, pero seguro. La serie basada en los libros de George R. R Martin, precuela de Game of Thrones, convoca a millones de fans a las pantallas de la plataforma de streaming Max, y el canal HBO en los servicios de cable.

La segunda temporada estrenó este domingo 7 de julio el episodio número 4, en el que se recrudece la guerra entre Aegon Taragaryen (hijo de Alicent Hightower) y Rhaenyra Targaryen. Ambos reclaman el trono de hierro y ninguno pretende cederlo de una manera diplomática.

Las cosas se van poniendo intensas a medida que avanzan las semanas; el episodio de este domingo marco la mitad de la segunda temporada, que tendrá tan sólo ocho episodios y se pondrá en pausa hasta el próximo año, ya que desde la producción confirmaron una tercera entrega, que en teoría sería para el 2025.

Lo que importa ahora es la fecha de estreno de los cuatro episodios restantes de la segunda temporada de House of the Dragon en México.

Episodios de House of the Dragon

Episodio 5 House of the Dragon - Domingo 14 de julio

Episodio 6 House of the Dragon - Domingo 21 de julio

Episodio 7 House of the Dragon - Domingo 28 de julio

Episodio 8 (final de temporada) House of the Dragon - Domingo 4 de agosto.

De acuerdo con lo que informa HBO Max y el mismísimo George R.R Martin, House of the Dragon tendrá al menos cuatro temporadas. El afamado escritor publicó detalles del inicio de la segunda temporada en su blog y así reveló que ya está pensado que la serie llegue hasta una cuarta entrega.

Es posible que se extienda, pero como base serán al menos cuatro.