Hermana de Gala Montes expone a su mamá con capturas de pantallas de cómo las agrede por mensajes de WhatsApp

La madre de Gala Montes, Crista, ha quedado una vez más expuesta ante la opinión pública por su otra hija, Krista, mejor conocida como La Beba.

La hermana de Gala publicó en sus historias de Instagram algunas capturas de pantalla de chats en los que se aprecia como, presuntamente, la mamá de Gala Montes las critica a las dos por cuestiones efímeras, como posteos en las redes sociales.

La Beba Montes publica estos pantallazos para defender a su hermana de los ataques que sufrió de parte de su madre, al dar una entrevista en TV Notas, donde dice que fue despedida sin ningún tipo de reconocimiento por sus años de trabajo.

“Ella decidió no estar más conmigo, por ley de vida. Como mánager no tuve un sueldo. Las 3 vivíamos de lo que ganaba Gala. Cris estudió la prepa. Luego fue mamá y no vivía con nosotras. Ahora ellas están unidas. Viajan y hacen todo juntas. Han decidido estar lejos de mí. Parece que están resentidas conmigo”, dijo Crista Montes sobre su hija Gala.

La Beba sale en defensa

Después de que el lío se hiciera público, La Beba Montes hizo un live en su cuenta de Instagram en el que expuso cómo su mamá la critica por las fotos que postea en sus redes sociales.

“...Tus fotos ridículas que subes a las redes. Ya no estás para esas fotos. Ya no tienes 15 años. Ya tienes 30, es la única razón que encuentro un OnlyFans corriente (SIC), porque podrías subir fotos buenas, no esas”, se lee en una captura de pantalla que comparte La Beba, según El Heraldo.

“Te ves ridícula, ya estás grandecita”, se lee más abajo en unos mensajes que se enviaron a las 8:10 de la mañana.