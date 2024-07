¿Qué opinaba sobre la muerte? Reviven un video de Shannen Doherty con un desgarrador testimonio sobre sus últimos días

FILE - Shannen Doherty participates in Fox's "BH90210" panel at the Television Critics Association Summer Press Tour on Aug. 7, 2019, in Beverly Hills, Calif. The "Beverly Hills, 90210" star whose life and career were roiled by tabloid stories, Shannen Doherty has died at 53. Doherty's publicist said the actor died Saturday following years with breast cancer. (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, File)

Después de una intensa lucha contra el cáncer, Shannen Doherty falleció este sábado 13 de julio. La muerte de la actriz de 53 años, reconocida por su papel en Beverly Hills 90210 y Charmed, consternó a todo el mundo por la manera en la que enfrentó la enfermedad, desde que fue diagnosticada en 2015.

La revista People recordó una entrevista que le hicieron en noviembre del 2023, en el que da su testimonio sobre cómo ve la muerte. La actriz dijo que no le teme a morir, pero que, en ese momento, sentía que tenía muchas cosas pendientes por vivir. Ver el video de cómo Doherty habla sobre la vida fue una lección para muchas personas que la admiran.

Creo que le tendría miedo a la muerte si no fuera una buena persona, pero lo soy. No tengo miedo de morir, simplemente no quiero morir nunca”, dijo Shannen Doherty en la entrevista exclusiva con People.

“No he terminado de vivir, no he terminado de amar, no he terminado de crear, no he terminado de cambiar las cosas para mejor, con suerte. Simplemente no he terminado. Mi mayor recuerdo está aún por llegar”, añadió en lo que claramente es un ejemplo de que lo más importante en la vida siempre va a ser la salud.

“La gente simplemente asume que eso (tener cáncer) significa que no puedes caminar, no puedes comer, no puedes trabajar. La gente te retira a una edad muy temprana: ‘Ya terminaste, estás jubilado’, y la realidad es que no. Somos vibrantes, tenemos una perspectiva muy diferente de la vida. Estamos muy agradecidos por cada segundo, cada hora, cada día que podemos estar aquí”, destacó Shannen.

El cáncer de mama diagnosticado en 2015 se ha extendido por todo su cuerpo: primero fue en su cerebro y ahora alcanzó sus huesos, informó la misma Shannen Doherty.