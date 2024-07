Romina Marcos habla de su incidente con Karely Ruiz en la alfombra roja de los MTV Miaw

Durante la noche de este lunes 15 de julio, un video de Romina Marcos y Karely Ruiz se hizo viral en las redes sociales. Según lo que se aprecia en las imágenes, la hija de Niurka Marcos empuja a la modelo regiomontana, mientras esta se encuentra brindando una entrevista para los medios de comunicación.

El hecho se registró durante la más reciente edición de los MTV Miaw. Karely Ruiz estaba dando una entrevista para El Heraldo y Romina pasa por detrás y se nota cuando le propina un empujón.

Karely voltea y cambia por completo su mirada, como con una expresión de que no le gustó para nada el tropezón, en el que hasta llegó a imaginarse que era a propósito.

¿Qué dijo Romina Marcos?

Horas después del incidente, Romina acudió a sus redes sociales para hablar sobre el empujón. La actriz, cantante y también modelo, dijo que no fue a propósito, que fue un accidente del que no se dio cuenta. La hermana de Emilio dijo que se dio cuenta de lo que había sucedido con los videos que se publicaron en las redes sociales.

“Lo que pasó con Karely fue un accidente, fue un error si quieren llamarlo, fue algo que pasó sin querer, yo no me di cuenta. No me di cuenta en ese momento, no me di cuenta al día siguiente, incluso me di cuenta cuando vi el video”, dijo Romina en un video.

“No la empujé, ni la aventé, ni la envidio, ni tengo absolutamente nada en contra de Karely, simplemente estábamos en una alfombra con mucha gente las dos y al yo querer saludar a una amiga, sin querer tropecé con ella”, señaló la hija de Niurka Marcos.