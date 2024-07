Madre de Gala Montes pide ayuda económica en sus redes sociales

Gala y Crista Montes, están envueltas en una intensa polémica después de que la cantante y actriz corriera a su mamá del cargo de representante, que había ocupado durante los últimos 18 años.

Esta situación desató un ida y vuelta de declaraciones cruzadas, en las que cada una se recriminó un montón de situaciones y comportamientos que venían ocurriendo, sin que el público se enterara.

En el medio de todo este asunto, Crista Montes fue a sus redes sociales para postear varias historias en las que pidió ayuda económica, para alimentar a sus perros con croquetas. La exrepresentante de Gala puso su información y datos bancarios para que, quienes quieran, le aportaran lo que pueda.

No es la primera vez que Crista Montes realiza este tipo de pedidos. No significa que esté en una crisis económica, ya que como rescata perritos de la calle, siempre suele pedir a sus seguidores que la ayuden con su causa.

“Independientemente de todos los problemas que he tenido, hace días les pedí su apoyo para ver si me podían ayudar con más croquetas, ya se me están acabando, y bueno, pues los perros siguen comiendo, no dejan de comer y si quería pedirles otra vez su apoyo para seguirles dando”, dijo Crista Montes en un video posteado en sus historias, según reseña TV Notas.

Crista Montes arremete contra quienes la critican

En otro video que publicó hace unas horas, Crista Montes volvió a arremeter, esta vez no contra su hija, sino contra quienes la critican por la postura que tomó en la disputa con Gala.

Asegura que ella nunca robó a su hija ni vivió de ella. “Todas las propiedades están a su nombre. Si la hubiese querido robar hubiese puesto todo a mi nombre”, dijo Crista en el siguiente video: