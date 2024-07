¿Nace un nuevo amor? Drake Bell quedó impactado con la belleza de Karely Ruiz y las cámaras lo delataron

Los MTV Miaw siguen generando contenido para los fans de las estrellas, figuras, influencers y cantantes que asistieron a la cita del icónico canal de música, en su versión de la industria latina. Lo más reciente que hemos visto es un video que pasó desapercibido para muchos. Mientras Karely Ruiz daba una entrevista, el actor Drake Bell ha quedado completamente enamorado.

Es muy diferente a lo que le pasó a Karely con la hija de Niurka Marcos. En este caso, la modelo de OnlyFans no atajó empujones, sino que robó corazones con el look que hizo lucir sus atributos.

El actor norteamericano, últimamente en una firme unión con todo lo que sale de México, pasó por la alfombra roja de los MTV Miaw y vio que Karely Ruiz estaba mandando un saludo para uno de los medios de comunicación, que hacían la cobertura del evento. De la nada, se aprecia como para Drake Bell desaparece todo su entorno y queda impactado con la hermosa Karely Ruiz.

¿Será que nace un nuevo amor? Por ahora ninguno de los dos se ha pronunciado con respecto a este video. Tampoco se sabe si intercambiaron palabras en el evento o en la fiesta posterior a los MTV Miaw.

Incidente con Romina Marcos

Al parecer lo del tropezón con Romina Marcos se aclaró. La hija de Niurka dijo que fue un accidente y hasta se disculpó por no haberse dado cuenta de lo que hizo.

“Lo que pasó con Karely fue un accidente, fue un error si quieren llamarlo, fue algo que pasó sin querer, yo no me di cuenta. No me di cuenta en ese momento, no me di cuenta al día siguiente, incluso me di cuenta cuando vi el video”, dijo Romina en un video.

“No la empujé, ni la aventé, ni la envidio, ni tengo absolutamente nada en contra de Karely, simplemente estábamos en una alfombra con mucha gente las dos y al yo querer saludar a una amiga, sin querer tropecé con ella”, señaló la hija de Niurka Marcos.