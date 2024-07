Alex Fernández prepara gira en conjunto que no es con su padre: “será una gran sorpresa”

Alex Fernández disfruta de unas cortas vacaciones, como una manera de cargar energía junto a su familia, ya que en los próximos meses viene una serie conciertos y proyectos especiales dentro de la música.

Durante un encuentro con el integrante de la dinastía Fernández en un evento de moda en Guadalajara, compartió que al igual que su padre Alejandro Fernández, es alguien que le gusta vestir y apoyar la moda mexicana, como la de la diseñadora Montserrat Messeguer.

“Siempre me ha gustado la moda, además a mi esposa Alexia, pues también le gusta. Me gusta la moda, el ver un espectáculo en lugar de estar dándolo (risa). Es también un orgullo ver lo diseños hechos en México, es algo que me ilusiona apoyar”, explicó.

El intérprete de Estoy a un trago más compartió que el diseño es algo que le apasiona desde pequeño, Me ha gustado todo lo que tiene que ver con el diseño. Debo confesar que me la pensaba el estudiar administración de empresas, porque en algún momento pensaba en ser arquitecto por lo mismo del diseño. También, me ha gustado lo que tiene que ver con la ropa , de cómo visto y lo cuido mucho”.

Revela proyectos especiales

Aunque no pudo contar a detalle sobre sus nuevos planes, Alex Fernández, adelantó en exclusiva que se vienen dos proyectos especiales para su carrera musical que lo tienen muy emocionado.

“Hay una gira en puerta con... pero aún no se puede mencionar. Se viene la gira que es sorpresa y será este año, vamos a hacer como 10 o 15 fechas. En esta gira no es como solista, sí es en conjunto con otro artista especial sorpresa. Además, voy a sacar un disco de covers eso si les digo, esta si es exclusiva que no lo había dicho, que ya lo estamos preparando y va a quedar padrísimo”.

“Se vienen colaboraciones muy buenas ni se las van a esperar muchas, pero con artista súper icónicos; no puedo decirte mucho, así que me quedo con las ganas de decirlas (risa)” — Alex Fernández

Por lo pronto, se prepara para los próximos conciertos con su padre, como el palenque de Fiestas de Octubre en Guadalajara, “feliz de estar en mi tierra y disfrutar con la gente que siempre se pone espectacular. También vamos a estar en San Luis, Pachuca, Las Vegas, entre otros lugares”.