¿A cuánto asciende la fortuna de Galilea Montijo? Esto es lo que se proyecta

Galilea Montijo tiene aproximadamente 30 años formando parte de los talentos de Televisa y hace más de una década forma parte del staff de presentadores de “Hoy”, aunque también ha sido conductora de otros programas exitosos.

En estos momentos, además de estar en el matutino, es la conductora principal de “La Casa de los Famosos México 2″ y aunque muchas veces se le ha preguntado la cantidad de dinero que gana, suele evadir este tema.

“Llevo veintitantos años trabajando sin parar. Sin parar. Lo mucho o poco que tengo ha sido gracias a mi trabajo y, por supuesto, a Televisa que me ha dado trabajo. Ha sido de mucho esfuerzo lo que he podido darle a mi familia, a mi mamá... y de eso yo me siento muy orgullosa”, fue lo que dijo en una entrevista Galilea Montijo hace un tiempo.

Se estima que la fortuna de Galilea Montijo equivale a 8 millones de dólares

Gracias al portal Celebrity Networth, un sitio que brinda estimaciones patrimoniales de los famosos basadas en análisis financieros y estudios de mercado, se calculó la fortuna que ha acumulado Galilea Montijo hasta la fecha.

La conductora tiene una lujosa colección de bolsos que ha presumido en más de una ocasión y varios de ellos son de las marcas más caras del mundo, como el bolso Birkin 30 de la marca Hermés en color marrón y elaborado en cuero que tiene un precio aproximado de 551 mil 609 pesos, también posee el Birkin 35 en color morado, fabricado en piel de cocodrilo con un valor de 4 millones de pesos.

Por lo tanto, se estima que Galilea Montijo tiene una fortuna que asciende a los 8 millones de dólares, es decir, 141 millones 304 mil 800 pesos, que ha conseguido gracias a su trabajo en la televisión y a las diferentes colaboraciones que ha hecho con distintas marcas como Pandora y L’BEL.