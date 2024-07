Ryan Reynolds sin miedo al qué dirán de ‘Deadpool y Wolverine’

Deadpool & Wolverine están de vuelta y han recorrido el mundo con la misión de que se convierta en el estreno más taquillero de este año. Hay que recordar, que es la única película de Marvel para este año tras un momento crítico para Disney después de que la compañía pidió un límite a los estrenos cinematográficos de Marvel por año, porque en los últimos años sufrieron bajos números en la taquilla mundial.

El filme de acción y comedia vuelve a poner a Ryan Reynolds y Hugh Jackman en la pantalla como los personajes principales. Jackman no hacía a Wolverine desde Logan de 2017.

Deadpool & Wolverine asumen su flexibilidad moral (Jay Maidment/Jay Maidment)

“No podría estar más emocionado. Esta película ha sido el mayor dolor de cabeza que he tenido, porque me puso a prueba desde la primera entrega en 2016. Así que estoy emocionado de hablar sobre la película Deadpool porque nunca pensé que Deadpool realmente existiría”, señaló Ryan Reynolds.

El actor canadiense de 47 años, compartió los momentos que más disfrutó de la película, “Hay una escena en la que Deadpool ataca a otro X-Men, pero no lo vean como spoiler, sino como ese momento que realmente encarnamos la flexibilidad moral del personaje. Quiero decir, esa es una de las cosas que personalmente amo tanto de Deadpool es que aparentemente parece un superhéroe, pero es moralmente flexible en todos los sentidos. Y eso para mí es que, ya sabes, hay muchos superhéroes que son duros y hablan así en el aire, pero este no”, añadió.

“Sigo atraído por <i>Deadpool</i>. Me enamoré de <i>Deadpool</i> y espero que la gente disfrute esta tercera cinta que viene sin nada de censura con hombres más guapos en acción” — Ryan Reynolds

Reynolds señaló que ha sido gratificante ver la evolución del personaje que se convirtió en un fenómeno de la cultura pop.

“Creo que ha logrado atraer las miradas de niños, adolescentes y adultos, aunque tenga clasificación R. Yo de niño veía películas con clasificación R y me dejaron una gran impresión porque no sentía que la gente estuviera espantada por lo que veían”, puntualizó.

Shawn Levy, el director a cargo de Deadpool & Wolverine, explicó que esta cinta solo tiene una finalidad, “está hecha para el entretenimiento, sin obligación de venir preparado con una investigación previa. Lo mejor es ver a Hugh y Ryan que generan un terremoto en Deadpool”, dijo el cineasta.

La cinta podría conseguir ser el estreno más importante de 2024. Se espera que la última entrega de Marvel supere el primer fin de semana de Intensamente 2, que rompió récords en lo que va del año.

Deadpool a ritmo de K-pop

Cuando Stray Kids lanzó el video musical de su canción principal de ATE, Chk Chk Boom, el 19 de julio de 2024, los fanáticos estaban más que encantados de ver a Ryan Reynolds y Hugh Jackman haciendo cameos con su equipo de Deadpool y Wolverine.

“Una banda sonora de Deadpool siempre es única. Es algo que está muy basado en Ryan. Sus gustos están por todos lados. Y la banda sonora de este, que incluye nuestro tema de Stray Kids, no es diferente”, reveló Shawn Levy. El soundtrack incluye 18 temas entre ellos Slash (Stray Kids), Bye Bye Bye (NSYNC), I’m with you (Avril Lavigne), Good Riddance (Green Day), entre otros.

Deadpool & Wolverine asumen su flexibilidad moral (Foto: Cortesía)

¿Cuándo se estrena?