Karol Sevilla comparte que ser actriz infantil ha afectado su salud mental

Karol Sevilla confesó en una reciente entrevista que ser famosa desde muy joven ha afectado su salud mental, tanto así, que todavía sigue lidiando con esos problemas.

La joven actriz que saltó a la fama gracias a su papel protagónico en la serie de Disney “Soy Luna”, contó en el programa “De primera mano” que sí le afectó mucho las críticas que recibía mientras crecía.

Karol Sevilla reveló que muchos criticaban su físico, quién era, con quiénes se relacionaba y todo lo empezó a vivir desde muy corta edad, por lo que no le era fácil lidiar con ello.

Las críticas hicieron que Karol Sevilla dudará de quién era y lo que hacía

“En la salud mental te puedo decir que en lo que más me dio, fue en mi amor propio, en críticas sobre mi físico, en críticas sobre quién era yo, sobre juzgarme porque yo era famosa por quien estaba o con quien me relacionaba, creo que eso fue lo que me hizo mucho daño”, admitió Karol Sevilla.

Debido a todas las críticas que ha recibido la joven actriz desde que empezó en este medio, se empezó a cuestionar quién era ella y qué quería o esperaba el público de ella.

Karol Sevilla dice que lo mejor que ha podido hacer ha sido ignorar lo que digan los demás, porque siguen diciendo muchas cosas, que ha adelgazado muy rápido, que si está enferma y demás.

También se ha vuelto consciente que la fama que alcanzó en “Soy Luna” no la tiene ahora y le está costando volver a tenerla, pero comprendió que cuando gozaba de ese nivel de popularidad no lo disfrutó como debía y está agradecida de vivir este momento, además de rodearse siempre de buenas personas que la ayudan a crecer.