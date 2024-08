Faisy rompe el silencio sobre comportamiento de Mariana Echeverría dentro de LCDLFM

Tras la ola de críticas que Mariana Echeverría ha recibido tanto por parte del público de ‘La Casa de los Famosos México’ como de otras celebridades, Faisy, quien fue señalado de ejercer violencia en contra de la conductora, expresa su opinión sobre el comportamiento de Mariana dentro de la casa que le ha merecido el odio de los internautas.

Debido a la actitud que ha mostrado en LCDLFM, Mariana se ganó una gran cantidad de detractores y ha sido expuesta por otras celebridades con las que ha colaborado, como Raúl Magaña, quien reveló que la comediante trataba mal a las bailarinas del programa ‘Se Vale’, además de que la acusó de ser poco profesional.

Por otro lado, Mariana y Faisy tuvieron un conflicto que terminó por fracturar su amistad. Aunque ninguno de los dos ha dado detalles al respecto, la habitante de ‘La Casa de los Famosos’ fue la primera en hablar del asunto.

Faisy reacciona al comportamiento de Mariana Echeverría

En un encuentro con los medios capturado por Berenice Ortiz, Faisy fue cuestionado acerca de la actitud que la miembro de ‘La Familia Disfuncional’ ha demostrado en las dos semanas que lleva el reality, a lo que el conductor destacó que la posición del público cambió:

“Las entrevistas ahora son diferentes que hace dos meses, todo el mundo me atacaba un chorro y yo me mantenía callado y ahorita todo el mundo me tira buena onda y yo me sigo quedando callado porque creo que es lo que un caballero en una situación como esta debería de hacer”.

‘Faisirrito’ señaló que la información que se tiene respecto a su conflicto con Mariana viene directamente de ella y que la situación dentro de LCDLFM se está poniendo complicada: “Se están poniendo las cosas bien raras, llevan dos semanas y parecería que llevan 6 meses y los veo muy agresivos”.

“Trataré de mantenerme al margen y si no tengo nada bonito que decir me quedaré callado y no afectar”, agregó.

Mencionó que otras personas que han colaborado con él pueden comprobar que no es el tipo de persona que ejerce violencia a pesar de que Mariana lo haya puesto de esa forma: “Que cuente lo que tenga que contar, también está raro que hable de mí. Llevo 28 años trabajando en muchos lugares, cine, teatro, en proyectos como conductor, como actor, hay más de 40 hermanos disfuncionales, igual pregúntenle a ellos”.