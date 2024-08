Arturo Carmona toca el tema de la infidelidad de Cruz Martínez a Alicia Villarreal

Alicia Villarreal se encuentra en el ojo del huracán porque aparentemente su esposo, Cruz Martínez, fue cachado con otra mujer, así que en “Ventaneando” le preguntaron a Arturo Carmona lo que opinaba sobre ello.

El actor y la cantante contrajeron matrimonio en 1998 y tres años después se separaron, en ese tiempo llegaron a tener una hija, y curiosamente se dijo que el motivo de su divorcio se debió a que el galán de televisión le puso los cuernos.

Con respecto a la infidelidad de Cruz Martínez a Alicia Villarreal, Arturo Carmona no quiso decir mucho, solo espera que toda esta situación se pueda resolver sin que sus hijos salgan perjudicados.

Arturo Carmona aclara que no volverá con Alicia Villareal

“No estoy enterado de ese asunto, no podría opinar de algo que no he visto y que al final es un asunto de pareja que tienen que resolver, no sé en qué estén. Yo creo que es aventurarme mucho a dar una declaración referente a esto, pero tienen mi apoyo como familia porque lo somos”, declaró Arturo Carmona.

Y agregó: “Sea lo que decidan hacer en el futuro, no sé qué esté pasando realmente porque es algo de dos, deseo que la familia, los hijos, porque tienen hijos, mi hija, sean los menos afectados siempre.”

Asimismo, Arturo Carmona quiso dejar en claro que él se lleva muy bien con Alicia Villarreal, pero no tienen planes de regresar como se llegó a rumorear debido al video que grabó con ella después de que se publicara que su esposo, Cruz Martínez, la estaba engañando.

“Siempre nos hemos llevado bien, desde siempre, somos familia. Siempre me va a importar que la madre de mi hija esté bien, en un entorno sano, porque mi hija lo va a estar”, dijo el actor.