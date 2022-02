Alicia Villarreal, enferma del corazón, viajará con su ex Cruz Martínez

La Güerita Consentida se encuentra en tratamiento médico, pues su cardiólogo ha encontrado serias arritmias (latidos anormales del corazón que ocurren cuando los impulsos eléctricos de este órgano vital no funcionan bien) por lo que le suministran fármacos antiarrítmicos para evitar implantarle dispositivos mecánicos a través de una cirugía. Todo lo anterior a consecuencias de haberse contagiado de COVID. La separación de Alicia y de Cruz Martínez ya se dio, pues Alicia agarró sus cosas y a sus hijos y dejó la casa de Cruz, en donde hasta hace unos días vivía, y se fue al sector de Cumbres, en Monterrey, a habitar una casa menos ostentosa. Pero dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan, y es que han decidido planear un viaje junto con sus tres hijos para celebrar el cumpleaños de Estéfano en el mes de junio. Así que luego de este tiempo que están alejados, en una de esas hay recalentado y retoman su relación.

ADELA MICHA SALE DE RADIO POR FALTA DE RATING E INSENSIBLE

Me resulta difícil creer en las palabras de mi fuente, que asegura que la aparente insensibilidad de Adela Micha respecto al estado de salud de doña Silvia Pinal y que se hiciera viral en redes sociales semanas atrás, le esté causando problemas laborales. Y es que me dicen que esa situación orilló a la empresa Heraldo Media Group a una revisión de los ratings, en los que el programa de Adela en radio no marcaba ni siquiera un punto de rating, razón que se suma a lo caro que resulta producir ese programa y así optaron por dejarla nada más en TV. Y sí, se queda con ese espacio, solo que tiene poco menos de 3 meses para demostrar que tiene manera de provocar buenos niveles de audiencia; de lo contrario, saldrá de esa empresa antes de que termine el primer semestre de este año.

LUIS ANTONIO, EL FLACO, RUMBO AL ALTAR Y AL ÉXITO

La perseverancia, dedicación y arduo trabajo lleva hacia el éxito a El Flaco, quien en Estados Unidos causa sensación en el lugar en el que se para. Y es que da lo mismo que esté en un carrito de hot dogs, en una hamburguesería o restaurante de comida mexicana para que atienda a decenas de latinos que lo reconocen. Sin mirar quién se lo pide, Luis Antonio canta a diestra y siniestra, complaciendo a su fanaticada que, para su fortuna, paga un boleto para sus conciertos que realiza en plazas, auditorios y arenas en el vecino país, en donde un amigo me comentó que lo vio buscando anillo de compromiso para pedirle matrimonio a Crystal, su joven y guapa novia, con la que llegará al altar a finales de este año.

ARTURO CARMONA VENDE CASA PARA INVERTIR EN KUMBIA KINGS

El papá de la primogénita de Alicia Villarreal anunciará la gira de Kumbia Kings, en la que gracias a la amistad que lleva con el hoy expareja de su ex, Cruz Martínez, productor de esa agrupación, es que continuarán con los conciertos en nuestro país, pues en conferencia de prensa anunciarán gira de conciertos en La Arena Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Querétaro y en octubre, vuelven a la Arena Monterrey. Por cierto, Arturo está en pláticas con la Sonora Santanera para que se integre a la nueva temporada de la puesta en escena La vida galante, en coproducción con Luis Cantú. Todo eso suena muy fácil, pero la verdad es que Carmona ha arriesgado su patrimonio al vender una propiedad para invertir en su nuevo proyecto de vida, que le está dando resultados, gracias a su visión y duro trabajo.