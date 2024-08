Revelan uno de los motivos por los que Jennifer Lopez quiere separarse de Ben Affleck

La relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck parece estar destinada al fracaso. Los rumores de divorcio son cada vez más fuertes, a pesar de que este lunes se haya revelado que los dos trabajan juntos en un proyecto cinematográfico.

Fuentes cercanas a Page Six se atreven a decir cuál es uno de los motivos por los que esta segunda temporada de Bennifer no tendrá un final feliz, aunque en esta ocasión los una un matrimonio.

Lo que pasa entre JLo y su esposo actual es que nadie de su círculo cercano lo soporta. A nadie le cae bien Ben Affleck, dicen las fuentes al medio estadounidense.

Una de las personas con las que más tiene diferencias es con Benny Medina, histórico agente que llevó a Jennifer Lopez al estrellato. Dicen que Benny fue despedido por J Lo en el 2004, cuando se comprometió por primera vez con Ben precisamente por las diferencias entre ambos.

Cuentan que cuando el matrimonio no se concretó, el agente regresó a seguir trabajando con Jennifer. Las cosas, al parecer , siguen iguales. “Los dos no se soportan. No se llevan bien y todavía hay rencor”, dijo la fuente a Page Six.

Jennifer López y Ben Affleck Luego que saliera un video en el que el actor está supuestamente con una nueva novia, esto hace JLo (@jlo/Instagram)

Sin embargo, el problema noes con Benny solamente. Los reportes indican que todo el círculo de J Lo se la lleva mal con Ben. Incluso la mejor amiga de Jennifer, Leah Remini, se alejó de la cantante y actriz cuando regresó con Affleck.

“A nadie, excepto a la madre de López, le gusta Ben Affleck. Es un imbécil de primera”, dijo la fuente que consultó Page Six.