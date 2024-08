¿Cómo la inteligencia artificial está revolucionando la industria del cine?

La Inteligencia Artificial (IA) puede resultar un tema controversial cuando se habla de su incursión en las industrias creativas, en especial en el cine y la televisión, donde han aparecido tanto partidarios como detractores.

A pesar de las polémicas al respecto, existen ejemplos recientes que han demostrado que el uso ético y consensuado de la IA puede generar resultados impresionantes y valiosos para el entretenimiento, pues de otro modo, resultaría imposible alcanzarlos: ‘Godzilla Minus One’ y ‘Here’.

El uso de IA significa una ventaja para los realizadores cinematográficos, en especial en el tema de efectos especiales, como afirma el Tech Marketing Manager de NVIDIA en Latinoamérica, Alex Ziebert, quien nos comentó sobre las ventajas de ésta.

Godzilla Minus One

La aclamada película japonesa ganadora del Óscar a Mejores Efectos Visuales, ‘Godzilla Minus One’, sorprendió a los expertos por la combinación de bajo presupuesto y la calidad y creatividad de sus efectos especiales.

El director Takashi Yamazaki contó con un presupuesto de sólo 15 millones de dólares (mdd), muy inferior al de cualquier película de Hollywood, por lo que decidió mezclar imágenes generadas por computadora con el trabajo del equipo de VFX.

Al diseñar al monstruo, se utilizaron softwares como ZBrush, donde se modeló a la criatura, para después inyectarle matices y comportamientos realistas para que su actuación se viera más natural y convincente.

Asimismo, para las escenas de la destrucción de Tokio, se utilizó un motor de física de memoria intensiva, el cual permitió crear simulaciones de edificios cayéndose.

El filme pudo desarrollar todos sus efectos gracias a la tecnología de NVIDIA, pues los equipos con los que el proyecto se hizo realidad contaban con sus tarjetas gráficas.

“Hoy en día, grandes estudios ya utilizan Inteligencia Artificial, sobre todo para hacer ajustes. Cosas que se han grabado en una escena y tienes que cambiar alguna parte de ella, y ya no tienes acceso a los actores para regrabarla, o no tienes acceso al lugar donde se realizó para hacerlo otra vez”, comentó Ziebert.

Asimismo, el directivo de NVIDIA mencionó cómo estas incursiones han hecho que los tiempos de entrega en los estudios se reduzcan, pues los detalles y afinaciones al trabajo de los artistas lleva menos tiempo, tal como en los últimos detalles al trabajo de efectos especiales en ‘Godzilla Minus One’.

Here

El ejemplo más reciente de un uso positivo de la IA en la industria cinematográfica es el de la próxima película protagonizada por las estrellas de ‘Forrest Gump’, Tom Hanks y Robin Wright, quienes fueron rejuvenecidos a través de esta tecnología.

‘Here’ es el nuevo proyecto del cineasta estadounidense Robert Zemeckis, director de películas icónicas como la saga de ‘Volver al futuro’, ‘Contacto’ y la mismísima ‘Forrest Gump’.

Cine. Robert Zemeckis usó el software Metaphysics para su película (Sony Pictures)

Esta película, que llegará a cines en noviembre de 2024, tiene como objetivo mostrar el paso del tiempo en la sala de una casa típicamente estadounidense, donde el público conocerá a ‘Richard’ (Tom Hanks) y ‘Margaret’ (Robin Wright) desde su adolescencia en 1960, hasta su vejez en el siglo XXI.

“Siempre me ha atraído la tecnología que me ayuda a contar una historia. Con ‘Here’, la película simplemente no funcionaría sin que nuestros actores se transformaran sin problemas en versiones más jóvenes de sí mismos. Las herramientas de IA de Metaphysic hacen exactamente eso, de formas que antes eran imposibles”, comentó el director en una conferencia de prensa.

Para ‘Here’, Zemeckis decidió incursionar en la IA, específicamente en el uso del software Metaphysics, y así rejuvenecer los rostros de la pareja protagonista, a partir de material real que mostrara cómo lucían en su juventud.

La inteligencia artificial en el cine

Desde los inicios del cine narrativo, la IA ha sido un tema recurrente en las historias, cumpliendo diferentes funciones al relacionarse con los humanos, desde temibles villanos hasta compañía para hombres solitarios.

La primera de la que se tiene registro en tratar el tema es ‘Metrópolis’, de Fritz Lang, un largometraje alemán mudo donde, en una ciudad del futuro, un científico crea un robot para fungir en sus deseos de venganza contra el gran dirigente de la misma.

No obstante, la más famosa de este tipo es la saga de’ Terminator’, dirigida por James Cameron (las primeras dos entregas) y protagonizada por el actor y fisiculturista austriaco Arnold Schwarzenegger.

La primera película de la saga, estrenada en 1984, presentó al mundo a Skynet, una inteligencia artificial que ha tomado el control de todas las máquinas, pero que buscará mantener su poderío al intentar asesinar al líder de la resistencia humana, John Connor, por lo que envía al pasado a un robot Terminator T-800 (Arnold Schwarzenegger) para impedir que sea concebido.

La serie de películas continuó por otras cinco más, siendo la última entrega en 2019, ‘Terminator Dark Fate’, donde James Cameron volvió a involucrarse en el proyecto, aunque esta vez como productor.

Por otra parte, en tiempos más recientes, los cineastas se han interesado en otra visión sobre la IA, incluso llegándola a considerar una compañía para el ser humano, como es el caso de ‘Her’ (Spike Jonze, 2013).

Nominada a Mejor película, esta cinta protagonizada por Joaquin Phoenix trata de Theodor, un hombre recién separado que desarrolla sentimientos románticos por asistente virtual, ‘Samantha’, para el que Scarlett Johansson prestó su voz.

El futuro de la IA en la industria

Varios cineastas han mostrado su apoyo a un uso mixto de la IA con el trabajo de los artistas y técnicos, entre ellos Ridley Scott, quien aseguró que los softwares le resultaron muy útiles en la post producción de Gladiador 2, donde afinó detalles de los animales en pantalla; o los hermanos Russo, quienes piensan que es necesario aprender a usarlas.

La industria del entretenimiento continúa actualizándose en muchos aspectos y, a raíz de los debates y discusiones al respecto, recientemente se han llegado a acuerdos entre los artistas y los estudios para un uso ético de la tecnología, buscando siempre los beneficios de las partes involucradas.

15 millones de dólares tuvo ‘Godzilla Minus One’ para su producción, el 3.5% de lo que recibió ‘Avengers: Endgame’.