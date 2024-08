Ricardo Peralta marca histórico rechazo y ruptura con la comunidad LGBT

Ricardo Peralta sigue en medio de la conversación en redes sociales tras las declaraciones realizadas la noche de eliminación en La Casa de los Famosos 2, en la que acusó de homofobia a Arath de la Torre; de inmediato, Wendy Guevara reaccionó por medio de sus historias de Instagram, donde mostró todo el respaldo al actor por su respuesta, pero también lo hizo la comunidad gay.

Ricardo Peralta en LCDLFM

El creador de contenidos ha provocado un debate virtual sobre el tema de la representación, la homofobia y la diversidad sexual.

La asociación civil, Círculo Diverso, se pronunció acerca del tema expuesto en televisión por el influencer. La organización reprobó las acciones de Ricardo Peralta y emitió un comunicado.

“En estos momentos, en que la comunidad LGBTTTIQ+ enfrenta la indiferencia de la sociedad en general en materia de derechos humanos; posicionamientos mal intencionados como el de Ricardo Peralta el día de hoy, solo contribuye a la polarización social contra la diversidad sexual”. — Círculo Diverso

“Condenamos y reprobamos las desafortunadas declaraciones que ha emitido en televisión nacional Ricardo Peralta (Pepe) con la pretensión de atacar a otro participante del reality show La Casa de los Famosos México 2 en el que se encuentran actualmente participando. Utilizar la carta de la homofobia como estrategia para generar empatía y descalificar a otros participantes, es una conducta que atenta e invalida la lucha que las personas LGBTTTQ+ históricamente hemos sostenido por defender nuestras identidades, nuestras expresiones, nuestros derechos y nuestra existencia”, compartió la asociación.

“Que quede claro, los derechos de las personas LGBTTTIQ+, no son una estrategia, ni un comodín para uso a conveniencia en un concurso de televisión y Ricardo Peralta no representa y no es, ni será, vocero de las personas de la diversidad sexual; utilizar nuestras orientaciones, identidades y expresiones como estrategia de juego es completamente inaceptable e intolerable”, añadió el comunicado.

Ola de reacciones

“En nombre de la comunidad #LGBTQ quiero decir que este personaje no nos representa”, “Usar tu sexualidad para justificar tu actitud no va”, “Lo gay no te quita lo machito, clasista y mala persona”, “Mientras personas como Wendy Guevara y Karina Torres luchan por visibilizar a la comunidad LGBT+ de manera positiva, personas como Ricardo Peralta denigran, humillan y demeritan los espacios ya ganados”, comentaron algunos internautas.