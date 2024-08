Esta es la nueva aventura de Martha Debayle: conversaciones sin censura

Martha Debayle es una comunicadora con muchas facetas, inquietudes y proyectos. Con su estilo ha logrado una popularidad, pero también protagonizar algunas polémicas. Todo eso hace de Debayle una figura que abre conversaciones en sus programas, así como en su lado de empresaria, periodista e influencer.

Ahora, está lista para estrenar Off the record con Martha Debayle, un programa para todas las personas que no se quieren sentir solas y quieren repensar aquello que piensan. En el nuevo podcast de Wondery se podrá disfrutar de conversaciones íntimas, crudas, reales y sin censura, esas que no suceden en la cabina de radio.

“Para Off the record invité a mis amigos más cercanos, personas que yo admiro, quiero y celebro porque son personas que tienen mucho que aportar por su experiencia y aprendizajes. Tendremos conversaciones muy íntimas, muy del corazón, que sé que muchos de mis cuentahabientes y radioescuchas quisieran escuchar y ser parte”, explicó Martha Debayle.

“Off the Record con Martha Debayle es el programa perfecto para todas las personas que no se quieren sentir solas y quieren un apapacho” — Martha Debayle

Entre las personalidades que formarán parte de la conversación de Off the record están Eugenio Derbez, el periodista Leonardo Kurchenko, Charo Fernández y el empresario Juan Garibay, esposo de Martha, entre otros.

”La idea es que sean conversaciones únicas como si estuviéramos con los micrófonos o grabadoras apagadas. Hay muchas celebridades y líderes de opinión, y vamos a platicar libremente de los temas que los motivan, les dan curiosidad y hasta de temas tabúes, y compartir sus experiencias de forma muy divertida. Todos se muestran tal como son detrás de cámaras”, añadió.

Debayle explora lo que sabe hacer que es charlar y conectar a través de las historias de vida, “más que un talk show, Off the record con Martha Debayle es la oportunidad de ser parte de un momento entrañable entre amigos, y de tener el mejor acompañamiento para quien necesita un apapacho”.

¿Cuándo se estrena?

22 de agosto se estrena en el canal de YouTube de Wondery en español y en todas las plataformas de streaming de podcasts.

