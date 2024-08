Nicola Porcella no cree en las disculpas de Mariana Echeverría

A pesar de que su amigo se encuentra en el team tierra, Nicola Porcella es uno de los muchos famosos que ha condenado sus acciones dentro de “La Casa de los Famosos México 2″, por ese motivo no cree en las disculpas de Mariana Echeverría.

Tras su eliminación, la actriz y conductora estuvo en el programa “Hoy” donde se disculpó con Andrea Escalona por haber dicho que odiaba a Arath de la Torre, pero que la única que afectaba toda esa situación era a ella, así que no había motivos para pelearse con ella.

Durante la entrevista de Mariana Echeverría en el matutino de Televisa, Nicola Porcella escribió desde su perfil de X (Twitter) lo siguiente: “¿Esas disculpas fueron sinceras?”

Nicola Porcella dijo que, así como lo hicieron Mariana y Potro, el resto del cuarto tierra excusará sus acciones con que es un juego

Nicola Porcella estuvo en la pregala de “La Casa de los Famosos México 2″ el 20 de agosto y comentó que estaba viendo cómo muchos del cuarto tierra estaban excusando sus acciones con que todo formaba parte de un juego.

“Sí hay un momento, que creo que se lo escuché a Mariana, que entras en una paranoia porque no sabes si están hablando de ti, están hablando de acá, eso sí, pero ya ahí al llevarlo al nivel que ellos lo han llevado, yo creo que eso es de cada uno”, expresó al actor peruano.

Pero eso no fue todo lo que dijo Nicola Porcella, pues en la post gala “La Casa de los Famosos México 2″ señaló que no creía en el cambio que estaba mostrando el cuarto tierra con mar, ya que no le resultaba creíble.

“Ahora todos quieren ser buenos, ahora todos se hacen los locos… Como ya se dieron cuenta, ya se dieron cuenta cómo está afuera… Ahora no me vengan a decir que Adrián Marcelo adora a Briggitte”, destacó el peruano.

Nicola Porcella considera que, a pesar de que los del cuarto tierra se las quieran dar de buenos, eso no borra todo lo malo que hicieron y que siguen haciendo cuando están encerrados en su habitación.