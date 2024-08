Andrea Legarreta está lista para un nuevo amor y confiesa que tiene varios pretendientes que la quieren conocer

Hace apenas unas semanas se hicieron públicas unas declaraciones de Andrea Legarreta, en las que la presentadora aseguraba que no estaba pensando y no se sentía preparada para una nueva relación. Algo, que todavía nadie sabe qué específicamente, le habrá hecho cambiar de opinión, ya que recientemente ha contado que podría estar lista para darse una nueva oportunidad en el mundo de los enamorados.

Andrea Legarreta sorprendió al mundo del entretenimiento de México en febrero del 2023, al anunciar su separación formal de Erik Rubín, con quien estuvo en pareja más de 20 años.

La separación entre ambos fue amistosa y los dos siguen llevando una muy buena relación. De hecho, similar a lo que había dicho Andrea Legarreta a principios de agosto, el mismo ex Timbiriche dijo algo similar, sobre todavía no estar listo para un noviazgo con otra mujer.

Andrea Legarreta: lista para el amor

En declaraciones realizadas para varios reporteros de prensa de espectáculos, Andrea Legarreta dijo estar lista para conocer a una persona, según recoge la revista Quién.

“Hace unos meses, desde que sucedió esto de la separación, hasta hace muy poquito tiempo, me había mantenido muy cerrada a eso. Luego me dicen amigas: ‘Te voy a presentar a alguien, alguien te quiere conocer’, incluso mis hijas me dicen ‘Oye, mami, date la oportunidad’…”, dijo Andrea Legarreta.

“Cambié un poquito y de pronto digo ‘Sí sería bonito alguien que me apapache’, pero sinceramente, por lo menos eso ya ha cambiado, eso ya es un paso, pero todavía como que lleguen y me presenten no, no me gustaría”, añade la presentadora.

“Tal vez la vida, si de pronto se da la oportunidad de conocer a alguien y ver si está padre, también soy observadora, un poquito desconfiada, cuidadosa, me quiero ir con mucho cuidado. No significa que salir con alguien vayas a tener algo o te vayas a casar”, expresó la también actriz, que recientemente cumplió 53 años.