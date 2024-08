Ferka tranquilizó a Apio luego de su eliminación en LCDLFM, ¡Barbara Torres lo estaba asustando!

Desde que salió de “La Casa de los Famosos México”, Apio Quijano empezó a realizar lives a través de sus redes sociales y hace un par de semanas, relató lo que vivió con Bárbara Torres y Ferka, tras haber sido eliminado.

Tomando en cuenta todo lo que le mostraron en la gala, sobre las veces que su equipo habló mal de él, además de ser el primero y único del team infierno en ser eliminado, el cantante se preocupó por haberse ganado el desprecio del público.

Entonces, para añadir más leña al fuego, Bárbara Torres le dijo a Apio Quijano que no se le ocurriera mirar las redes sociales cuando le devolvieran el teléfono, porque quedaría fatal con todo el hate, a lo que Ferka llegó y le aconsejó no escucharla.

Ferka no fue tan mala como el público llegó a pensar en un principio

Apio Quijano contó que tras ser eliminado, lo encerraron en un hotel sin televisión ni teléfono, por lo que no tenía idea del impacto que había tenido “La Casa de los Famosos México” y al día siguiente al ir a la gala, Bárbara Torres se le acercó.

El integrante de Kabah le externó sus preocupaciones porque no tenía idea de lo bien o mal que le fue en el reality show, porque todavía no regresaban su equipo, por ende, no había revisado los mensajes.

“Me dijo Bárbara: ‘no veas tus mensajes, no leas nada de lo que te presenten en todas las redes, no veas nada de tus redes’… Me empecé a asustar, porque dije: ‘¿qué hice?’ Y me dijo: ‘nada, te van tirar muchísimo, te van a agredir muchísimo, te van a tratar muy mal’”, compartió Apio Quijano.

En ese momento le invadió el terror, aunque afortunadamente se acercó Ferka y frente a Bárbara Torres le dijo que no le hiciera caso, porque a ella le fue fatal, en cambio a él sí le fue bien. Lo que lo tranquilizó mucho.

En vista de las comparaciones que ha tenido con Mariana Echeverría, muchos usuarios comentaron que no fue mala persona, como ella u otros del cuarto tierra, solo era mamona y competitiva.