Así quedaron los cuartos de LCDLFMx tras la eliminación de Gomita: ¿Cuál será la estrategia de Tierra?

Cuarto Tierra tiene que redefinir su estrategia si no quiere que la segunda temporada de La Casa de los Famosos México sea una paliza de parte del Cuarto Mar. La habitación liderada por Adrián Marcelo sufrió la eliminación de Gomita y todo indica que sus integrantes seguirán cayendo a medida que avances las semanas.

Fue la quinta eliminación consecutiva de Cuarto Tierra de las seis que van en todo el reality show de Televisa, que se trasmite por Las Estrellas. Gomita siguió los pasos de Shakik Berman, Luis “Potro” Caballero, Mariana Echeverría y Sabine Moussier.

Ahora, por primera vez en todo el certamen, Cuarto Mar tiene más habitantes que Tierra. Nada es predecible en La Casa de los Famosos México, pero la realidad es que la habitación de Adrián Marcelo no pareciera tener ningún integrante, ni su mismo líder, capaz de hacerle competencia a sus contrincantes.

Así quedaron los cuartos de La Casa de los Famosos México tras la eliminación de Gomita

A menos que haya alguna modificación sorpresa, la eliminación de Gomita dejó la distribución de los cuartos de la siguiente manera:

Tierra:

Adrián Marcelo

Agustín Fernández

Ricardo Peralta

Sian Chiong

Mar:

Gala Montes

Arath de la Torre

Karime Pindter

Mario Bezares

Briggitte Bozzo

Estrategia de Tierra

Adrián Marcelo marcó su hoja de ruta durante esta semana diciendo la misma noche del domingo que irá con sus juegos mentales en contra de quienes se le paren den frente.

“Yo no tengo talento artístico no se actuar como tu, carnal”, le dijo a Arath, en el medio de una amenaza directa a su familia. “Lo que yo se hacer con las palabras, no eres ni la mitad de capaz. Eso es todo lo que te quiero decir el día de hoy. Que descanses, hermano”, añadió.

Estos juegos son precisamente lo que tienen la popularidad del Cuarto Tierra por el piso.