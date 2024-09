¿Nodal es un tacaño? Pepe Aguilar confesó que pagó por toda la boda de su hija y el nuero no puso ni un peso

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron de manera sorpresiva, el 24 de julio de este mismo año. Desde entonces, se han ido revelado acontecimientos que ocurrieron en la boda, como los invitados, el lugar de la ceremonia y, lo más reciente, que Pepe Aguilar fue el encargado de pagar las cuentas.

De acuerdo con una reseña de la revista Quién, que se hace eco de una entrevista que el cantante dio a Los 40 Principales Colombia, el referente del regional mexicano dijo no estar muy contento con haber tenido que sacar tanto dinero de su bolsillo.

Pepe Aguilar contó que las tradiciones en México y muchas partes del mundo es que el papá de la novia corra con los gastos, pero al mismo tiempo dijo que no le habría molestado recibir un poco de ayuda. De hecho, hasta confiesa que no quería pagar por la boda, pero que lo hizo porque no tenía más remedio que correr con los gastos.

Pepe Aguilar: un hombre fiel a las tradiciones

“No quería (...) Pero no tenía otra opción. ¡Me chin**e! ¿Y qué crees? Mi yerno no me dijo: ‘Oiga, suegro, ¿no quiere que le ayude en algo? Ni madr*s”, dijo a modo de broma.

Aclara que Christian Nodal no es un tacaño, sino que simplemente se apegó a lo que dicta la tradición de que el padre debe correr con los gastos de la novia.

En la misma entrevista le preguntaron a Pepe Aguilar cuánto gastó. Lanzó una mirada al cielo, respiró profundamente y dijo: “No me recuerdes de esas cosas porque te voy a pedir también tequila”.