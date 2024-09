Catherine O’Hara: “tengo suerte de estar viva y de estar trabajando”

Catherine O’Hara es una cara muy familiar en el cine que en la década de los ochenta y noventa, se consolidó como una de las comediantes más destacadas en la industria. Desde que directores como Tim Burton o Mike Nichols la trajeran al cine con títulos como Beetlejuice: El superfantasma o El difícil arte de amar, se colocó como una actriz secundaria que se robó escenas para hacernos llorar de la risa y quitar protagonismo a intérpretes de la talla de Michael Keaton, Alec Baldwin, Winona Ryder, Meryl Streep o Jack Nicholson.

Con 70 años de edad y 39 años de trayectoria. Entre sus trabajos están clásicos como Mi pobre angelito, donde interpretó a la (des)preocupada madre del personaje de Macaulay Culkin.

Ahora, Catherine O’Hara regresa a la pantalla con la esperada secuela de Beetlejuice, de la mano de su personaje Delia.

Catherine O’Hara platicó con Publimetro sobre su trabajo en Beetlejuice, Beetlejuice (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿Cuál fue tu primera reacción cuando leíste el guion?

— Me asusté. [risas] ¡Leer el guion fue emocionante!, porque es una gran historia e introduce a nuevos personajes, especialmente con Jenna Ortega y Justin Theroux.

¿Cómo te preparaste para tu regreso?

— Pensé en ver la primera película, y luego un amigo me llamó y me dijo: “¡La están transmitiendo!” Así que la puse, me quedé ahí de pie como si solamente la fuera a ver por un minuto... y simplemente no me moví. Es tan buena y divertida. Oscura y graciosa. Oscura y a la vez ligera. Me alegró mucho verla, porque recientemente interpreté a un personaje en una serie, donde mi voz tenía un tono muy característico. Estaba un poco preocupada de que eso se reflejara en mi interpretación de Delia. Pero el diálogo en esta película es tan diferente, y ver la película original realmente me ayudó. Porque, en realidad, hablo como yo misma. Me preocupaba quién sería Delia ahora, y pensé: “Bueno, ¿quién eres ahora?”. Al escuchar mi voz original, me di cuenta de que no era muy diferente de cómo hablaba en ese entonces. Pensé: “Bueno, supongo que ella ha envejecido como yo, así que básicamente tengo mi propia voz, solo con una forma de pensar diferente”. No tan inteligente, maravillosa y talentosa como yo soy. Delia desearía poder ser como yo.

“La experiencia fue maravillosa. Primero que todo, tengo suerte de estar viva y de estar trabajando... pero especialmente de estar trabajando en una película de <i>Beetlejuice</i> nuevamente” — Catherine O’Hara, actriz

Volviendo a su arte, ¿cómo ha cambiado el arte de Delia a lo largo de los años?

— Ahora Delia trabaja en multimedia. Antes, solo se dedicaba a la escultura. En esta película, tienes que ver su exposición en la galería. El “discurso artístico” que la acompaña es simplemente genial y muy divertido. Lo que Delia está haciendo ahora es un trabajo muy importante. Se centra en ella misma, y aunque es un enfoque muy personal, también tiene un aspecto universal que creo que resonará con todos y los hará reflexionar sobre temas importantes. Es realmente profundo.

¿Cómo es volver a Winter River?

— Es diferente. Winona y yo nos abrazamos al entrar en el set de la casa. Mi esposo diseñó la original, y el diseñador de producción (Mark Scruton) me comentó que era muy consciente de eso. Vino a hablar conmigo al respecto; ha sido muy respetuoso con el trabajo de Bo (Welch), pero también creó sets increíbles en esta película. El departamento de arte hizo un trabajo realmente hermoso. Pero al entrar en el set del interior de la casa, Winona y yo nos preguntábamos: “¿Cómo se verá? ¿Cómo se sentirá?”. La estructura básica está ahí, pero ha sido renovada por completo. Y me dio la impresión de que (el esposo de Delia) Charles realmente ha disfrutado de la casa todos estos años. Probablemente, Delia pasó mucho más tiempo en la ciudad y viajando. Pero sigue siendo extraña, como siempre lo fue, aunque definitivamente actualizada. El color de la pintura es realmente hermoso. Delia ha influido en la decoración. Creo que ahora es más bonita, pero sigue sin ser del todo cómoda, como nunca lo fue.

¿Cómo fue tu primer día de filmación?

— Siempre es un poco aterrador el primer día, antes de que pronuncies tu primera línea. Imaginas lo que te gustaría decir, pero no estás segura de cómo resultará realmente. Sin embargo, de inmediato fue divertido. Y Tim es muy colaborativo; siempre es maravilloso contar con alguien que te haga sentir que tienes algo valioso que ofrecer. Desde el principio, cuando nos envió los guiones, quería nuestras opiniones y todas nuestras ideas. Es simplemente encantador saber que formas parte de una creación tan grandiosa.

Catherine O’Hara platicó con Publimetro sobre su trabajo en Beetlejuice, Beetlejuice (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿Cómo describirías la relación de Delia con Lydia?

— Creo que han logrado llevarse bien, Delia y Lydia. Hay una línea en el guion, que no estoy segura si diré, que sugiere que Delia probablemente siente celos al mismo tiempo que, como algunos padres, está feliz por su hija. Bueno, en realidad no es su hija; Delia es su madrastra. Pero está contenta de que Lydia haya alcanzado el éxito.

¿Qué hay de la relación de Delia con Astrid?

— Es graciosa. Delia tal vez ve a Astrid como una nueva versión fresca de Lydia: un poco seca y oscura, y observando el mundo como si no fuera tan interesante como ella. Pero lo es. Astrid y Delia han encontrado maneras divertidas de conectar, especialmente a través de la relación de Lydia con Rory. Creo que ambas reconocen la realidad de eso. Parece que estamos permitiendo que Lydia encuentre su propio camino. Creo que Lydia también encuentra a Astrid graciosa y entretenida.

“De algún modo, es entretenido ver a <i>Lydia</i> soportar las mismas cosas de <i>Astrid</i> que <i>Delia </i>soportó de <i>Lydia</i>”. — Catherine O’Hara

¿Hubo mucha improvisación en el set?

— Sí, cuando tienes un guion tan bueno como este, te inspira a tener ideas. Cuando algo no está bien escrito, simplemente te bloquea. Pero cuando está bien escrito y contiene ideas inspiradoras, te dan ganas de experimentar. Y es divertido. Michael (Keaton) jugó con las líneas e hizo grandes improvisaciones. Eso sucede cuando tienes un buen guion: juegas con él. Y definitivamente lo hicimos.

¿Cuándo se estrena en las salas de cine?

5 de septiembre en las salas de cine en México.

