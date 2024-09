“Tengo miedo de tener novio”: la llamativa confesión de Lucerito Mijares sobre su vida amorosa

La joven recibió halagos con este look y calló a todos

Lucerito Mijares hoy por hoy es uno de los talentos más sorprendentes que tiene todo México. Demostró la potente y hermosa voz que tiene en el reality show ‘Juego de Voces’ y siempre exhibe sus capacidades como actriz, en la obra teatral “El Mago”.

Tanto tiempo dedicado al trabajo, en plena juventud, en ocasiones pareciera no dejarle espacio para las relaciones sentimentales. Recientemente ha revelado que no tiene novio y que nunca ha tenido una relación oficial, porque le da “miedo”, pero eso no quiere decir que le cerrará la puerta en la cara al amor, si se llegase a presentar en el rostro de un hombre que le guste.

“No, nunca, jamás (he tenido novio). Tengo miedo. Pero pues creo que, justo ahorita estamos en esta edad de salir de fiesta”, dijo Lucerito Mijares en una entrevista de la que se hace eco la revista Quién.

“El hombre que se quiera acercar pues más que bienvenido. Ahorita estoy muy enfocada en ‘El Mago’ y estoy super contenta de estar aquí”, dijo la cantante y actriz, de 19 años.

Lucerito presume que el hombre que conquiste su corazón, además, tendrá el beneficio de tener como suegros a dos leyendas de la música en América Latina, como lo son Lucero y Manuel Mijares.

“Digo, grandes suegros tendría, a mí la verdad sí me daría miedito de parte de mi papá, porque es un poquito... no enojón, sino un poquito celoso, pero lo queremos como es y creo que él aceptaría de todo”, dijo Lucerito Mijares.