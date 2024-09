Todos le sueltan la mano: Gomita confiesa que aguantaba en silencio comentarios de Adrián Marcelo por lealtad al cuarto

La lealtad es una de las cualidades más difíciles de conseguir en una persona. En el juego de La Casa de los Famosos México casi nadie la tiene, pero quienes la consiguen se encuentran con una aceptación sin precedentes por parte del público. Eso es lo que pareciera explicar el fenómeno del Cuarto Mar, que sigue a paso de vencedores en el reality show de Televisa, y lo que pareciera padecer Tierra, que con Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, tuvo a su quinto habitante eliminado de forma consecutiva.

A pesar de eso, la influencer mexicana mantuvo su lealtad a su equipo. Así lo confesó ahora que salió de La Casa de los Famosos México, al decir que mantuvo silencio en muchos comportamientos y actitudes con los que no estuvo de acuerdo.

Sin embargo, a pesar de que en una ocasión sí dijo que se iría a Mar, Gomita dijo que nunca lo consideró realmente, ya que era fiel a lo que le había tocado dentro de La Casa de los Famosos México.

“No saben lo que me costó aguantar muchas cosas y de verdad hubo muchas cosas que sí fui falsa en muchos sentidos y que quería defender y hacer, pero no se puede allá adentro. Había comentarios que me dolían mucho, no solo hacía conmigo, sino hacia mis demás compañeras, la neta, pero, pues, aguantaba porque era lo que me tocaba”, dijo Gomita, según reseña TV Notas.

“Yo estando dentro del cuarto decía: ‘mmm, ajá. ¿Qué hago? Estoy dentro de este team y aquí me toca soportar’. Pero, pues, no aguanté tanto e hice lo que pude”, añadió.