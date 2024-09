Ferka se vuelve a pelear con Burrita Burrona y Turbulence

Con todo lo escándalos relacionados con “La Casa de los Famosos México”, el nombre de Ferka ha salido a relucir porque ella era una de las participantes más odiadas, y en días recientes mencionó que Burrita Burrona y Turbulence se aprovecharon para hacerle bullying.

De hecho, muchos siguen diciendo que actuó muy mal en el reality show, mientras que otros se han disculpado con ella, ya que consideran que esta temporada estuvieron personas mucho peores y lamentan haberla juzgado tan duramente.

Entonces, como Ferka mencionó en un live hace días que Ricardo Peralta fue una de las personas que más le hicieron bullying cuando estuvo dentro de “La Casa de los Famosos México”, en un reciente encuentro con la prensa le preguntaron sobre ello y ella hizo alusión a Burrita Burrona y Turbulence.

Burrita Burrona le responde a Ferka que ni se acordaba de ella

Los reporteros le cuestionaron a María Fernanda Quiroz, si sería capaz de decirle en su cara a Ricardo Peralta todo lo que dijo de él en un live: “Se lo voy a decir, y claro que se lo dije porque es amigo y lo conocí fuera de todo este rollo”.

Y agregó: “Sí me sentí nada cool, como me hizo bullying con otros personajes que utilizan máscaras y botargas. De verdad yo le decía: ‘oye, no me conoces’. Hoy lo está viviendo en carne propia y cuando salga se va a enterar que es muy difícil.”

Burrita Burrona decidió contestarle a través de X (Twitter): “Ferka, ya ni me acordaba de ti hermana, pero te aclaro: Yo no generé el hate, fuiste tú misma con tu actitud nefasta y transfóbica hacia mi Wendy. Deja el odio fuera y enfócate en tus proyectos, los que tengas”.

Aunque Ferka no respondió directamente, sí reposteó varios comentarios a su favor, en el que aseguraban que no había sido transfóbica. A lo que Turbulence decidió expresarse también y aclaró que nunca le hicieron bullying.

“Ora este vato diciendo que pedimos que la dejaran sin trabajo, tampoco hablen a lo wey, y gente también poniéndome que me burle que de su labio, no se mamen jamás me burlaría de una mujer de esa manera, que dijera cosas de su contenido en su relación en LCDLF”, escribió en un post.

Y añadió: “No es hacer bullying, es algo que no me gustaba como fan del reallity y como muchos lo decían y ahora quieren salir a cambiar las cosas, tampoco mientan y ahora resulta que no se acuerdan de todo lo que decían, pero total”.