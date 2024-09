Nicola Porcella y Rene Franco se pelean en X (Twitter) ¿Por qué?

Rene Franco se está peleando con todo el mundo en la red social X, antes conocida como Twitter, debido a los comentarios que ha emitido en “La Casa de los Famosos México 2″, y Nicola Porcella decidió responderle uno.

Un usuario comentó que esperaba que Adrián Marcelo hiciera una gira de medios para que se dé cuenta cómo dañó el reality show, así que el panelista le replicó que quienes arruinaron el programa fue el público.

“¿Tanto paga Endemol, Rene?”, le cuestionó Nicola Porcella a Rene Franco, quien contestó: “Ustedes lo arruinaron”, y poco después publicó que el actor lo estaba acusando de corrupción.

Rene Franco dice que Nicola Porcella solo está buscando ganarse un puesto en “Hoy”

“Me acusa de corrupción, Nicola Porcella. Observen ustedes como el virus de la ‘correctitud’ y la ‘superioridad moral’ lleva a las personas ‘quedabien’ a mentir y violentar a terceros acusándolos de vender sus opiniones, sin pruebas”, escribió Rene Franco en X (Twitter).

Y continúa: “Mundo de locos. Comparativamente a esa acusación, ¿tú estás buscando quedarte en el programa hoy y por eso me agredes? Ahora que nos veamos, espero que me digas por qué dices eso o si sólo son mentiras que salen de las telarañas de tu cerebro, tus ganas de quedar bien con Andrea Rodríguez, o algún asunto de tu producción, amigo. O si estás en modalidad fan, o muerto de envidia. Ahí me explicas. Saludos, ‘Nico’.”

Nicola Porcella no se quedó tranquilo, aunque parece ser que se lo tomó con humor, ya que respondió lo siguiente: “Ya, ya, sin atacarse, que yo también me pongo apuntador cuando voy y escucho todo. Y por supuesto te lo digo cuando te vea. Saludos”.

No se sabe cuándo volverán a estar juntos en la gala de “La Casa de los Famosos México”, pero ahora el público se encuentra ansioso de ver cómo van a interactuar cuando les toque trabajar juntos.