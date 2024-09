Poncho de Nigris y Sofía Rivera Torres tuvieron una acalorada discusión en la gala de LCDLFM2

Poncho de Nigris y Sofía Rivera Torres tuvieron una acalorada discusión en la gala de “La Casa de los Famosos México 2″, ya que la actriz y conductora acusó al regiomontano de ser un colgado.

Ambos tuvieron diferentes opiniones con respecto al conflicto de Briggitte Bozzo y Gala Montes: el tercer finalista de la primera temporada del reality show, piensa que la actriz venezolana la estaba embarrando por darle foco al otro equipo.

Mientras que Sofía Rivera Torres cree que Briggitte Bozzo tiene derecho de disfrutar su experiencia en “La Casa de los Famosos México 2″ como quiera y Gala Montes debería dejar de ser tan controladora.

Sofía Rivera Torres acusa a Poncho de Nigris de querer colgarse de la fama de Gala como lo hizo con Wendy

Durante la gala de salvación de “La Casa de los Famosos México 2″, Pablo Chagra empezó a transmitir un live y ahí captó la discusión entre Sofía Rivera Torres y Poncho de Nigris.

“Colgarse de Wendy les funcionó a todos, tú mismo me dijiste y salió de tu boca Poncho ‘Wendy no se llevaba con las mujeres’, Wendy no nos hubiera dado entrada a nosotros”, le dijo la conductora al empresario.

Pero eso no fue todo, porque Sofía Rivera Torres le sacó en cara a Poncho de Nigris que lo único exitoso que ha hecho después de “La Casa de los Famosos México” es “Ponchendy” y porque sale Wendy Guevara.

Y ahí no acabó todo, porque el pleito siguió en X (Twitter), ya que Sofía Rivera acusó a Poncho de Nigris querer colgarse de Gala Montes, y también de victimizar a Adrián Marcelo al sugerir que lo odiaron porque era regio según un post que publicó.

“Llevas toda la temporada echándole porras a Gala y diciendo que te encantan las mujeres con huevos. O ¿será que te estás colgando de lo que te conviene otra vez?”, le cuestionó Sofía Rivera Torres y en otro post remató: “Seguirás dolido de que no fui fiel a ti pero fui fiel a mí y no me cuelgo de la coyuntura según me convenga Ponchito”.