Reality show: ‘Divina Comida’ sazona una diversión picante sin acabar con la salud mental

Así como en la Divina Comedia de Dante Alighieri que trata sobre el viaje por el infierno, el purgatorio y el paraíso, la serie la Divina Comida México también tiene esos pequeños tintes que podrán verse en la tercera temporada.

“Me gusta pensar que estuvimos a la par de uno de los libros más importantes en la historia. Ahora, en Divina Comida, pues a veces en el cielo, en el infierno o el purgatorio, así me sentí en esta producción”, señaló el standupero, Alex Fernández.

Paco Ayala (Molotov), Melissa Robles (Matisse), Karla Díaz y Alex Fernández, son los integrantes de la Mesa 2 del reality show que se estrena esta semana. Cuatro eclécticas mesas, en la que cada episodio una celebridad abre las puertas de su casa para sorprender a la audiencia.

Divina Comida México regresa con su tercera temporada. Charlamos con los integrantes de la Mesa 3. (Foto: Cortesía Max.)

“Somos cuatro personalidades diferentes aunque nos dedicamos al medio; sin embargo, a pesar de que ya los conocía desde hace mucho tiempo, no habíamos tenido la oportunidad de echar esta comida deliciosa, fue divertido encontrarnos en estas historias que cada quien tiene. Además de las risas, aventar bromas, directas e indirecta, fue un buen grupo el que hicimos”, dijo Karla Díaz.

Durante la entrevista con Publimetro, las cuatro celebridades señalaron que conocen algo de las polémicas en las temporadas pasadas.

“Yo busqué donde salió Belinda”, confesó Melissa entre risas. “Yo escuché que Karla Camacho se dio sus besos con Julio César Chávez, en calidad de chisme”, añadió el standupero.

Boom de realities

En un momento en el que los realities enfrentan polémicas, Alex Fernández puntualizó, “me tocó ver los episodios de las pasadas temporadas, aunque el reality es un formato que está acabando con nuestra salud mental como podemos ver hoy en dia, Divina Comida es un formato bastante inocuo en ese sentido, lindo y con un espíritu bastante positivo. Creo que el objetivo siempre en la mesa fue pasarla bien, en ningún momento apuñalar la espalda al contrincante, solo girar en torno al a comida, que es algo en lo que gravitamos los mexicanos”.

<i>“Aunque el reality es un formato que está acabando con nuestra salud mental como podemos ver hoy en día, </i>Divina Comida <i>es un formato bastante inocuo en ese sentido, lindo y con un espíritu bastante positivo”.</i> — Alex Fernández, comediante

La serie tiene preparado un menú repleto de historias que cada celebridad compartirá durante las cenas, donde los espectadores serán testigos de anécdotas inéditas que revelan el lado más humano de estos íconos del espectáculo.

“Para mí es bien difícil abrir las puertas de mi casa, soy súper hermética. Me siento bendecida cuando dije: ‘voy a salir de mi zona de confort’, la vida me premió, porque me puso a unos compañeros muy lindos. Yo escuché lo que sucedió en otras meses y la nuestra fue súper graciosa y buena onda. Me encanta cocinar, por eso ahí me sentí segura”, comentó Melissa.

Divina Comida México: ¿Qué tan buenos anfitriones son Alex Fernández, Melissa Robles, Karla Díaz y P

Músicos, comediantes e influencers conviven en estas mesas y abren las puertas de sus hogares, “lo importante es que a través de una mesa pueden pasar miles de cosas y justo -en el reality- el pretexto de llevar a cuatro personajes distintos a convivir, pues generan un chorro de situaciones bien divertidas; además, entrar a temas más complicados, se pone interesante. Creo que es un buen ejercicio donde en una mesa hay muchas confesiones”, añadió Paco Ayala.

Para finalizar, Alex y Melissa, compartieron que Divina Comida los puso a prueba, “la verdad es difícil abrir las puertas de tu casa, en un mundo donde la privacidad es un tesoro, yo andaba bien preocupado. Después de entrar a la mansión de Paco Ayala, dije: ‘qué onda con mi depa de 3x3′”, dijo en tono de broma. “Hay una parte interesante como de ego, en el que luchas en ese proceso de dejar entrar a tu casa a la gente del espectáculo. Al final, en cinco minutos se quitaron esos prejuicios”, señaló Alex.

“Le eché ganas, dijo Melissa. A lo que interrumpió Alex, “lo hiciste muy bien”. “Hubo mucha convivencia y las sorpresas no faltaron. Y la verdad, yo amo mi mesa, soy fan número uno de mi mesa”, finalizó Melissa.

Voces de la Mesa 2

<i>“Siempre los realities tienen su parte picosa, divertida y polémica, pero en la nuestra hubo muchas risas”</i> — Karla Díaz

<i>“Me gusta traer amigos a mi casa, la fortuna es que no hay una cámara prendida como en estos cuatro programas que tienen que verlos para saber qué tan buenos anfitriones somos”</i> — Paco Ayala

<i>“Soy el bicho raro en esta mesa, estoy con idolazos de mi infancia, adolescencia y contemporáneos. Yo llego con mi talento en las payasadas. Estuve nervioso, pero hubo un buen clic”</i> — Alex Fernández

<i>“Disfrutamos mucho las cuatro noches que vivimos, fueron súper especiales y cada una tuvieron una magia distinta”</i> — Melissa Robles

¿Quiénes son los anfitriones?

Mesa 1: Jaime Maussan, Mariana Ochoa, Daniel Sosa y Mara Escalante.

Mesa 2: Paco Ayala, Karla Díaz, Melissa Robles y Alex Fernández.

Mesa 3: Julio César Chávez, Luis Fernando Peña, Karla Camacho y Yeri Mua.

Mesa 4: Turbulence & Burrita Burrona, Kika Edgar, Paco Zea y Majo Aguilar.

¿Dónde y cuándo se estrena la tercera temporada?